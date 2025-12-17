接軌國際 智慧科學園區獲雙白金認證

為國內園區發展立下新里程碑，智慧科學園區成功拿下雙白金級國際認證，在數位連線韌性、資通安全、智慧管理與永續治理等面向，達到國際嚴謹標準。

圖／TVBS

深耕智慧化、數位化及永續化發展，智慧科學園區以卓越的整體規劃與實質成果，榮獲雙白金級認證。

園區管理單位資深副總尹淑芬：「拿了這個雙白金之後，我覺得它把我的通訊，有一個抽象的名詞，變成一個國際可以理解的語言，雙Score是國際來認證，我已經達到它的標準，資通安全我的資訊韌性，還有我的營運韌性，我可以讓他的企業在這個地方，營運10年、20年，我的擴張都是足夠的。」

廣告 廣告

雙白金榮譽不僅是對長期投入智慧治理與永續建設的肯定，也象徵台灣智慧科學園區接軌國際。

合作企業董事長劉學龍：「我想這標誌的就是整個未來，將帶領台灣，在整個的商業地產的一個升級上面，特別是針對未來，整個科技產業的一個蓬勃發展，在台灣扮演一個非常舉足輕重的角色。」

成功打造兼具科技實力與永續價值的發展典範，透過國際認證肯定，也讓台灣智慧園區邁向更高標準，寫下嶄新的重要里程碑。

更多 TVBS 報導

丹麥紅色郵筒將走入歷史 德國討論是否跟進郵政改革

台灣紡織業創新與製造受肯定 與APEC經濟體分享經驗

