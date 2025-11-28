接軌國際 機器人跨域共創聯盟（RIA）正式成立
記者陳建興／台北報導
隨著全球產業邁向智慧化浪潮，機器人技術（Robotics）已成為製造升級與智慧生活的關鍵力量，臺灣憑藉完整的資通訊科技與精密製造產業鏈，在人工智慧（AI）、感測、控制與系統整合等領域具備深厚基礎，迎來新一波數位轉型契機。
台北市電腦公會（TCA）表示，為協助百工百業掌握智慧型機器人供需雙方發展關鍵，今（2025）年7月與台灣智慧自動化與機器人協會、台灣雲端物聯網產業協會、台灣區電機電子工業同業公會、臺灣機械工業同業公會與台灣工具機暨零組件工業同業公會，共同發起成立「台灣 AI 機器人產業大聯盟」。為擴大智慧型機器人服務範疇，11 月 28 日與台灣物聯網產業技術協會（TwIoTA）合作，串聯交通、旅宿、餐飲、物流、醫療、巡檢等行業組織，成立機器人跨域共創聯盟（Robotics Innovation Alliance，RIA），希望能透過RIA聯盟以策略合作方式，整合臺灣產業資源，強化國際鏈結，協助政府優化推動與支持機制，公私協力加速智慧型機器人落地應用。
機器人跨域共創聯盟會長劉瑞隆開場致詞時指出，聯盟要解決四個面向的問題。第一個是，把客戶需求跟解決方案整合在一起，這樣才能夠做出符合客戶需求的機器人解決方案。第二個是，要盤點我們的技術瓶頸與挑戰，提出政策建言；舉例來說，機器人的零組件部分，大陸供應鏈跑得非常快，但是台灣的優勢是在SoC單晶片，把Edge AI做到機器人身上，就有機會進行彎道超車，尤其是未來五年內，人與電腦人協同作業的時代來臨，就可以提前進行試煉與研發。第三個是培養人才，因為很多技職學校可能未來會招不到學生，學校可以結合產業相關資源，協助學校招生，並為業界培養人才。第四個是領域知識（Domain Know-How）的導入，並迎合日本、美國等對於非紅供應鏈的要求。
國科會蘇振綱副主委致詞時表示，受惠於晶片運算速度增加與 AI技術提升，讓機器人在各行各業成為可能，並且不侷限於人型機器人。國科會提出來的跨部會也是跨域的「智慧機器人產業推動方案」，透過「關鍵技術布局」、「產業生態系建立」、「資安與標準法規制定」及「人才培育與應用推廣」等四大策略，結合數產署、經濟部、勞動部、教育部、國發會，以及編列百億預算的國發基金，一起協助台灣發展機器人應用，希望能將台灣智慧機器人產業，推向國際並服務全球市場。
機器人跨域共創聯盟董偉豪秘書長報告時指出，聯盟在成立之前，就已經透過舉辦「AI服務型機器人應用論壇」、「餐飲與物流業導入智慧服務型機器人應用座談」、「智慧旅運機器人共創交流論壇」等多場跨領域交流會，蒐集產業需求。聯盟為確保落地應用，以需求方為核心，整合「交通運輸、旅宿」、「餐飲、物流」、「醫療、巡檢」、「人形機器人」等四大SIG（Special Interest Group），讓機器人技術走進場域，形成真正的商業應用。首創以需求方角度為核心，鏈結各類場域與機器人軟硬體解決方案，透過「需求驅動 × 解方媒合 × 接軌國際」，才能真正促進機器人技術的落地，並加速產業應用生態成形。
聯盟秘書處表示，在機器人科技日漸普及趨勢下，與機器人共創商機已成為未來主流，歡迎各行各業、百工百業有意參與聯盟相關活動廠商，可掃描QR-Code加入機器人跨域共創聯盟（RIA），或者是到機器人跨域共創聯盟（RIA）官方網站（https://ria.tca.org.tw/）了解更多聯盟跨域服務項目！
