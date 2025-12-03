接軌新制前夕 外價金安全水位需逾1兆元引關注 彭金隆：以匯率極端情境估算
金管會主委彭金隆今（3）日出席立法院財政委員會審查攸關加重違法吸金刑責的銀行法部分條文修正草案，並列席備詢。（圖片來源／國會頻道）
保險局日前估外價金安全水位須逾1兆元，金管會彭金隆今（3）日出席立院備詢時進一步說明，該水位以過去20年匯率資料、VaR 95%情境推算，僅在台幣升值至20年高點等「極端情境」時才需逾1兆元緩衝。
此外，壽險業整體海外總曝險約22兆元，過去每年避險金額多落在2千至3千億元，今年在台美利差影響下，避險金額可能逼近4千億元。對此，立委呼籲應打造更多可長期配置的國內投資標的，從源頭降低業者對外匯避險的依賴。
彭金隆回應，金管會正從資產端著手，引導壽險提高台幣資產配置，包括鬆綁地上權、不動產、物流及商用不動產等投資限制，並調整報酬率審視方式，改採多年平均標準，以提升業者投資國內的彈性與意願。
外價金安全水位須達1兆元，彭金隆：為匯率「極端情境」估算
2026年可說將成為台灣壽險業的「大改帳年」，同時遇到「財報換語言＋監理換尺」（接軌IFRS 17與TW-ICS），屆時市場波動更容易反映在財報與資本比率上，因此外匯價格準備金（簡稱外價金）作為緩衝池，累積與運用成為壽險能否穩住獲利與資本的關鍵之一。
保險局上週指出，外價金的安全水位金額應超過1兆元。對此，彭金隆於備詢時進一步說明，該水位是以VaR 95%，即過去20年的周期估算；也就是在匯率「極端情境」，台幣升值達20年最高點時，才需要1兆多的外價準備金。
所謂VaR 95%代表在95%的情況下，匯率造成的損失可被準備金吸收，只有在極端、低機率事件發生時（5％），損失才可能超過這個水準。
他表示，累計至第三季時，業者已有3,800億外價金，年底時還要強制提撥30%，明年新制接軌時的「有利影響數」也會再從裡面增提外價金；同時，今年六月時已有多家公司申請新制，強制提存比例會提高，比例將快速增加，對匯率風險更有抵禦能力。
彭金隆強調，匯率屬長期波動，例如今年五月至今匯率約在28多至31塊多波動，處於箱型整理區間，因此以累積外價金抵抗風險。
十月股票資本利得加上台幣貶值，帶動外價金水位走揚，國內壽險業者的避險比例也降至58.6%，創史上低點。立委林德福詢問，外價金水位越高，是否代表匯率風險一定也越小？
彭金隆回應，外價金是把未實現收益轉為負債來積存，備以在未來對匯率未實現損失作抵沖，降低對損益表的衝擊；且近年避險比例都在61%、62%，58.6%也還在範圍中，外價金若高，可降低對NDF等該類高成本避險比例，也能避免過度避險。
壽險海外曝險22兆，若「極端升值」避險4千億也不夠
壽險公司投資超過六成配置在海外、偏好高收益資產，其投資動向可能對台幣匯率產生影響。彭金隆指出，目前壽險的海外總曝險22兆元，由於台美利差不同產生避險需求，過去平均避險金額在2千至3千億元，今年可能避險金額會逼近4千億元。
立委吳秉叡指出，壽險的海外總曝險22兆，若能引導其中5至6兆元回流投資台灣，對降低避險金額與匯率波動壓力將有一定助益，關鍵仍在於「如何讓國內有足夠具吸引力、可長期配置的投資標的」，才能真正釜底抽薪。
對此，彭金隆回應，從資產端提高台幣資產配置確實是方向之一，包含地上權、不動產、地區型購物中心與物流等項目，都已看到壽險業者在投資，金管會也已調整對相關投資報酬率的審視方式，改採「以多年平均」作為要求基準，提高業者投入國內市場的彈性。
他並補充，自己持續與多個部會部長溝通過，獲得正向回饋，例如國發會推動的兆元投資計畫，不過仍有法令等阻礙須突破，整體而言，跟各部會可能列為國人可投資的標的，將是後續努力的方向。
吳秉叡也追問，若真發生《經濟學人》情境，新台幣兌美元來到1比20，4,000億元避險部位是否足以因應。彭金隆坦言，若匯率真走到1比20，「沒有辦法填補所有損失」，因為目前壽險多仰賴的避險工具屬短天期部位，必須不斷展期，屬於「以短支長」，一旦未來出現結構性的利率、匯率變化，現有避險機制就難以完全對沖風險，因此才必須從源頭調整壽險資產負債體質。
壽險被質疑過度吸金曝險，金管會：鼓勵多推保障型壽險
此外，立委郭國文提及，壽險業之所以過度避險，主因在壽險業者「過度吸金又過度曝險」，源頭部分傳統壽險比率只占54%，投資型保險占比39%，導致業者更加往海外投資，另外，目前的長照險、失能險比例很低，保戶受益與保障非常有限。
彭金隆指出，對於壽險業體質強健要求跟增加消費者保護跟福利並不衝突，會同步努力要求業者提出更多保障型的壽險產品，但不會用特定比例限制，會採取鼓勵的措施，主要是營造公平經營環境，發揮更大的「商保補健保」的效果。
彭金隆：台版穩定幣最快115年下半年上路
台灣穩定幣上路時程也備受外界關切，彭金隆透露，若一切順利，最快也要到「明（115）年下半年」才有可能完成法制作業。
他說，目前還在法制化階段，由於虛擬資產專法草案目前還在行政院，若本會期順利送進立法院、並排進議程，且在下個會期就通過，那金管會最快半年內完成子法，那麼最快明年下半年才可能上路，主要得看立院通過的時間。
彭金隆指出，目前與央行的共識是基於監理穩定初期以金融機構發行優先。雖然穩定幣的母法草案，參考歐盟加密資產市場規範（MiCA），並未限制僅金融機構可發行，但基於風險管理，初步會以金融機構先行。
虛擬資產服務法草案已於6月27日送交行政院，後續將進行立法院審議。專法通過後，將制定穩定幣發行管理規範，合資格者可申請在國內發行穩定幣，部分銀行已表達意願。是否採用美元體系，仍待市場決定。
彭金隆強調，站在行政機關的立場就是穩定推動，金管會能做的都做了，其他部分就要看社會及各部會共識，以及立法院的審查。
