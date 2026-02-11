接軌綠能與長照趨勢 聖約翰科大建置4間智慧實作教室

▲聖約翰科大斥資打造「BIM暨ESG專業教室」，將建築資訊模型（BIM）技術與環境永續（ESG）概念深度結合。

【記者 沁諠／新北 報導】為落實「綠能永續」、「智慧科技」與「健康樂活」三大校務發展特色，並提供學生更優質的學習環境，聖約翰科技大學於114年挹注豐沛資源，針對校內教學場域進行全面性的優化與升級。鎖定「智慧營建」與「樂齡長照」兩大重點領域，已完成4間特色專業教室的建置，期望透過引進與產業界同步的先進設備與技術，不僅強化學生的實務操作能力，更展現學校積極對接產業趨勢、培育新世代人才的辦學決心。

唐彥博校長指出，在智慧營建工程系方面，面對營建產業數位轉型與淨零碳排的雙重需求，學校特別打造「BIM暨ESG專業教室」。該空間配置高規格的專業電腦設備，將建築資訊模型（BIM）技術與環境永續（ESG）概念深度結合。直接對接營建科技業最渴求的人才缺口，讓學生掌握建築資訊模型與碳盤查雙重核心技能，畢業即具備大型營造廠與科技廠房建設所需的即戰力，搶先取得邁向百萬年薪的入場券。

而在樂齡福祉與健康促進系的部分，為了深化照護人才的專業素養，學校已於去年正式啟用「自然照護訓練室」，導入日本自然照顧協會推廣的自然照顧法，強調順應人體動作與姿勢，以提升照護品質並減輕職業傷害。此外，系上同步建置「智慧樂齡健康教室」與「智慧照顧與賦能教室」，引進AI智慧監測與自立支援輔具。透過這種結合溫暖手感與智慧科技的差異化優勢，學生能學習如何運用科技輔助來達成精準照護與復能目標，畢業生可以在銀髮產業中脫穎而出，成為具備溫暖特質與智慧技能的現代化長照人才。

「這幾間實驗室的建置，不只是硬體的升級，更是學生通往高薪職涯的加速器。」唐彥博校長說，除了強化特色系所的專業設備，聖約翰科大也致力於完善全校性的數位學習環境。目前校內已全面完成e化教室的更新，並設有6間通過認證的電腦教室，作為MOS與ACA等國際資訊證照的合格考場。這種「原場教學、原場考照」的便利規劃，不僅能提升學生的考證意願與通過率，更落實技職教育「做中學、學中做」的務實精神。聖約翰科大期盼透過這波教學硬體的升級，為學子搭建起通往職涯成功的堅實橋樑。（照片聖約翰科技大學提供）