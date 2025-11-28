接軌義大利建材潮流 羅特麗磁磚獨家引進Mirage最新精品

▲羅特麗磁磚引進Mirage全新「Linea系列」以細緻立體壓紋展現光影層次，打造溫潤的現代生活空間風格。

【記者 郭夢迪／台北 報導】融合奢華自然石材靈感、立體材質美學與永續創新，由北大欣羅特麗磁磚獨家代理引進「義大利Mirage精品磁磚」，將義大利最新表面材質趨勢與工藝帶入台灣，為市場注入全新的設計語彙與技術標準。

自 1973 年創立於義大利摩德納（Modena），Mirage 以尖端製程、義大利工藝與高度審美著稱，產品行銷超過百國，廣泛應用於酒店、商辦到公共建築等國際指標專案。 融合自然紋理與當代極簡語彙，是全球眾多建築師與室內設計師指定採用的表面材質品牌。

Mirage今年推出的全新「Linea系列」，以細緻立體壓紋工藝與光影互動為核心，讓牆面在自然光與人工光源下呈現不同層次表情，適用於飯店立面、展示空間到住宅端景牆，重新定義表面材的可能性。

Mirage 行銷總監 Massimiliano Croci 表示：「與羅特麗磁磚的合作建立在對品質、創新與設計文化的共同堅持之上。這些全新趨勢體現了 Mirage 對陶瓷材料的再定義──讓建材成為會呼吸、有情感的設計語彙，能與建築及環境產生互動。」

此外，Mirage 近年積極發展再生材質系列，使永續不再只是概念，而是落實在每一片瓷磚的具體工藝中，羅特麗磁磚也將此永續理念引入台灣，提升設計端對高端建材的認知與選擇。

北大欣集團執行長 王怡雯表示：「我們非常榮幸能代表 Mirage，將其系列產品帶給台灣市場。從奢華石材紋理系列到 Linea 系列與再生材質系列，協助台灣設計師更直觀理解材料的應用，期望羅特麗磁磚成為串聯國際與台灣市場的重要橋梁。」

▲羅特麗引進Mirage今年全新磁磚「Linea系列」，3款花色適合全屋使用。

Mirage 與羅特麗磁磚的此次合作將推動台灣室內外空間在材質、工藝與美學上的升級，為建築師與設計師提供更具創造力的材質選項。門市據點查詢：https://www.pdh.com.tw/ourstore（照片／羅特麗磁磚提供）