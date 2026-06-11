接軌2027 CRC國際審查 張雅琳攜民團推兒少遊戲休憩專法
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導
因應2027年即將迎來《兒童權利公約》（CRC）第3次國家報告國際審查，立委張雅琳、黃健豪及李坤城與社團法人臺灣還我特色公園行動聯盟今（10）日下午在立法院召開「兒童及少年遊戲休憩充足保障法座談會」，邀集多個關心兒少權益的民間團體共同討論臺灣首部保障兒少遊戲休憩權專法草案，呼籲政府正視家長時間貧窮所衍生的兒少休憩與遊戲不足問題。
張雅琳表示，目前預告修正中的《兒童及少年福利與權益保障法》草案，其第4章內容仍停留在文化活動提供及課外安全維護等傳統框架，無法回應兒少面臨的時間貧窮、空間不足及跨部會治理斷裂等問題。
張雅琳指出，兒少遊戲休憩權涉及都市計畫、校園空間、課程安排、家庭支持及勞動工時等結構性議題，同時也是家庭支持政策的重要一環。她認為，唯有從制度面改善家長時間貧窮與兒少休憩機會不足問題，建立跨部會治理機制，以及遊戲休憩充足評估與影響評估制度，才能翻轉長期忽視兒少休憩與遊戲需求的現況，打造真正支持家庭與孩子成長的社會環境。
黃健豪表示，身為3個孩子的父親，「健康成長、開心長大」是所有家長共同的心願。他認為，政府應定期進行兒少遊戲機會充足評估，建立常態化諮詢機制，確保不同年齡層兒少的聲音都能被聽見。
黃健豪指出，應提供教育現場更多支持，建立合理降責及風險分擔機制，讓教師有足夠後盾帶領孩子走出校園。他期待透過專法推動，落實平等的遊戲權利，打破城鄉及經濟條件限制，讓每個孩子都能擁有健康身心，實踐「幼吾幼以及人之幼」的社會理念。
李坤城則表示，過去擔任地方議員期間，便與還我特色公園行動聯盟及學生團體合作，推動以兒童為主體的遊具公園。他認為，遊戲空間應落實共融平權理念，並持續傾聽民間意見。
李坤城指出，未來遊具及環境設計應進一步納入氣候適應、衛生安全、高效率遊具檢驗及周邊交通配套等考量。此次共同推動專法，就是希望補足現行法規不足，為下一代打造更完善、安全且共融的遊戲環境。
照片來源：張雅琳辦公室
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