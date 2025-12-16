接軌AI時代 宜花東醫事教學聚焦智慧醫療與人文照護

花蓮慈濟醫院舉辦第17次花東地區各醫療院所醫事類教學品質提昇聯席會，串聯宜蘭、花蓮、台東十家醫療院所，透過跨域共學，深化教學、臨床與人文的對話。

花蓮慈濟醫院舉辦第17次「花東地區各醫療院所醫事類教學品質提昇聯席會」，邀集宜蘭、花蓮、台東地區醫療院所醫事人員齊聚一堂，更邀請羅東博愛醫院和臺東馬偕紀念醫院分享臨床及教學經驗，線下吸引共十家醫療院所，包含線上也超過百人參與討論。今年主題圍繞教學歷程學術化、正念培養與AI科技應用，因應醫療現場在時代浪潮下的新挑戰。

花東地區醫事教學品質提昇聯席會自2012年舉辦至今，已邁入第13年，花蓮慈院身兼護理部副主任以及教學部副主任的葉秀真表示，聯席會的目標是將教學概念落實到臨床，不再只聚焦於計畫書內容如何拿高分，因此將核心主題定為「臨床教學實踐到學術行動」。

從臨床學實踐走向學術行動

花蓮慈院教學部主任朱紹盈表示，教學本身是一個專業專科，應將教學過程學術化，而非只是模仿老師過去的模式，教學成果也必須透過系統性收集資料並分析後，回饋至課程設計中，以達成品質改善的目的。此外，在面對溝通模式截然不同的「數位原住民」學生時，身為「數位移民」的教師必須調整觀念，將學生視為共同的探究者，並主動設計課程讓學員主動參與，以提升其學習動機。朱紹盈主任進一步指出，醫學教育的範疇已擴大至健康人文，不再只局限於醫病之間的人際互動，更包含了病人的預防、社區體系以及另類療法、藝術治療等更廣泛的領域。

正念減壓 種子的成長故事

在提升醫事人員身心健康方面，羅東博愛醫院復健技術科副主任俞佳玲分享羅東博愛醫院推動「正念種子成長故事」。她表示，當時為了應對 COVID-19 疫情期間醫療人員的高壓，自 2020 年引進正念減壓課程，以促進全人健康為目標，針對同仁、病人及照顧者，推動身心靈整合性照顧模式。院內同仁以社團、講座、營隊及輔導等方式促進正念種子成長；針對病人及照顧者則以病友會、正念班及推展到社區等方式進行關懷，進而成為了羅東博愛醫院文化的一部分。俞佳玲副主任也帶領大家進行簡短的三分鐘呼吸練習，覺察自身的想法、情緒；她指出，研究證明正念能增強免疫力、降低壓力及增進同理心等實際成果。

乳癌篩檢「數位減法」 醫護效率的加法

針對醫護工作效率的提升，台東馬偕醫院放射科主任楊家融與醫事放射師韓韡馨，提出以「數位減法」來解決醫療人力不足的困境，減少重複性的資料文書工作，讓同仁有更多時間能投入教學、訓練與研究。他們自行開發系統，簡化乳癌篩檢的流程，成功將重複填寫的資料減少70%，並將處理時間從約45分鐘縮短到10分鐘。他們強調，新系統成功的關鍵不在於技術有多高深，而是導入時必須在不改變太多原有流程的前提下，讓使用者感受到工作變得更快速、簡便。

AI虛擬護理師 臨床與教學的雙重助力

花蓮慈院護督導范家豪則分享了 AI 虛擬人在護理上的創新應用，他將原本用於虛擬病人的平台，轉換為「虛擬護理師」，用來應對護理師在臨床上最常被病人及家屬詢問的問題，像是解釋會客規定、詢問廁所位置等等。在外科加護病房的實測中，護理師因不需要重複向不同的家屬解釋會客規定，成功節省了約15分鐘的工作時間，減輕護理師的負荷之餘也改善了家屬體驗。此外，AI虛擬人也能應用在手術室護理師的教育訓練，提供可重複練習的教學模式，證實了AI能夠有效輔助醫護人員。

擬真訓練上場 以回饋深化教學成效

在教學方法創新方面，花蓮慈院影像醫學部醫事放射師林恩賜分享了參與國家臨床醫學教育獎（NCMEA）擬真情境競賽獲得銅獎的經驗，他表示，擬真訓練主要目的在於提升高風險技能、決策能力、團隊合作與應變反應，最終的目標是減少真實操作的失誤。林恩賜放射師強調，情境演練結束後的回饋環節對他而言是最重要的，可以讓彼此反思改進，這才是訓練的核心。

東部地區的醫事同仁已經在實踐許多研究，例如許多醫院有執行個別化教學計畫，以及護理部推動的「人形圖」（透過圖像式的概念，了解每個病人獨特的狀況，進而提供更適當的照護），不同的醫療院所蘊含著多元的觀點和豐富的潛力；朱紹盈主任表示，若未來有機會希望大家也可以嘗試整合出高價值的學術論文。聯席會的長期目標也包含推動跨院區聯合訓練計畫，並期望透過各方協商，以協助解決學員培訓中的各種需求。

撰文／宋雨安；攝影／花蓮慈濟醫院