接近一半的國營投資資金流向美國 川普：與中國差距達數兆美元

美國總統川普於2025年12月31日公開表示，美國已創下單一國家吸引投資規模的「世界紀錄」，不僅超越中國，差距更達數兆美元等級。他將近年新工廠建設與企業擴張數量出現前所未見的成長，歸因於其主導的關稅政策，以及針對國內製造業推出的一系列誘因措施，強調這些政策已實質改變企業的全球布局策略。



川普透過Truth Social發文指出，目前流入美國的投資金額已大幅領先中國，並直言關稅機制是推動企業回流的關鍵工具。他表示，只要企業選擇在美國本土生產，即可完全避開進口關稅成本，這種制度性誘因已促使企業重新評估在海外設廠的經濟效益。

全球主權基金管理總資產達60兆美元



川普在貼文中寫道，美國已成為全球資本最主要的聚集地，全國各地正同步出現新建工廠、擴大產線與加碼投資的現象，規模與速度皆前所未見。他形容，這波投資浪潮並非偶然，而是政策導向下的直接結果，並將其視為美國經濟競爭力重新抬頭的象徵。

廣告 廣告

在川普發表相關言論之際，國際資本流向的最新數據亦顯示，美國正占據全球投資資金的主導地位。路透社於12月31日報導指出，隨著全球主權財富基金管理的資產總額攀升至約60兆美元的歷史新高，2025年約有接近一半的國營投資資金流向美國。這些資金來源涵蓋主權財富基金、公共退休基金以及各國央行，顯示大型機構資本對美國市場的高度偏好。

報導進一步指出，美國能夠吸引大量國營資金，與其在科技、能源基礎設施、人工智慧以及資料中心等領域持續推動大型專案密切相關。相較於其他市場，美國在法規穩定度、資本市場深度與產業規模上具備明顯優勢，使其成為長期資金配置的首選。

儘管相關統計主要聚焦於國營投資，未涵蓋全球所有形式的資本流動，但仍突顯出美國在機構投資人眼中的領先地位。分析指出，國際投資數據本身橫跨外國直接投資、證券投資與官方資本流等多個類別，目前並不存在一套官方認證的全球標準，可用來界定單一國家是否創下所謂的「投資世界紀錄」。

川普將關稅定位為一種經濟槓桿



川普則多次重申，關稅政策正是推動這股趨勢的核心引擎。他將關稅定位為一種經濟槓桿，一方面提高海外生產再出口至美國的成本，另一方面則為在地製造提供明確獎勵，藉此迫使企業重新調整供應鏈配置。由於關稅僅適用於進口商品，在美國境內生產的企業得以完全避開相關負擔，這一點也被他視為促成企業回流的重要誘因。

此外，川普指出，自其第二任期展開以來，私部門已陸續公布多項投資計畫，涵蓋製造業、能源產業以及先進科技領域，累計承諾金額達數兆美元。不過，部分經濟學者提醒，企業對外宣布的投資承諾，往往需要多年時間才能完全落實，實際資金支出與最終建設規模，仍有待後續數據驗證。

整體而言，在地緣政治風險升高、全球供應鏈加速重組，以及企業積極降低對中國市場曝險的背景下，美國正成為資本重新配置的主要受益者。川普則將這股資金回流與產業擴張的趨勢，視為其貿易與經濟政策方向所帶來的直接成果。



責任編輯：許詠翔

更多風傳媒報導

