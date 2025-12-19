接送機注意！桃園機場明年啟用「科技執法」 停超過3分鐘要罰錢了

桃園機場將於明年1月1日實施科技執法宣導3個月，並於4月1日正式啟用。示意圖／翻攝自klook

為了改善機場航廈接送亂象、避免造成壅塞，航警局將於2026年起，在桃園國際機場接送區實施科技執法，若車輛臨停超過3分鐘，將依《道路交通管理處罰條例》處以600至1200元罰鍰；實行自明年1月1日起宣導3個月，至4月1日起正式啟用。

桃園國際機場接送區科技執法設備由機場公司設置，目前已進入驗收階段，內政部警政署航空警察局行政科科長黃明凱表示，桃園機場出入境旅運量大，惟航廈道路空間有限，時常出現違規停車、影響民眾接送機；而為了提升道路使用周轉率及交通秩序安全，將規劃試辦2年科技執法。

廣告 廣告

若車輛於航廈外接送區停留超過3分鐘，系統就會拍照舉發，依《道路交通管理處罰條例》第56條，處600元至1200元罰鍰；黃明凱表示，科技執法正式上路前，將於明年1月1日起至3月31日止，實施3個月宣導期，期間不取締告發，不過自4月1日0時起將會正式啟用。

航警局強調，3分鐘取締原則針對「臨停靜止車輛」，若是正常載乘過程遇到旅客人數較多，或是行動不便、需搬運輪椅等情形，將視現場狀況彈性處理。

對此，桃園機場建議，接送車輛可多加利用航廈停車場30分鐘免費停車時段，可先在停車場等候，待旅客確認抵達後再前往接送區。



回到原文

更多鏡報報導

別以為長輩都無害！到公園玩「孩子遭摸下體」：給阿祖看看

「我們支持台灣」！捷克手搖飲店遭中國客洗負評 台灣網友已抵達戰場

台灣人水準現形？武嶺被丟滿垃圾 民眾見1事嘆：沒火燒山真奇蹟