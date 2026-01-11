接送途中突癱軟！6歲童急打電話喊「阿伯叫不起來」 救回媽媽男友一命

日前台中市一名男子接送孩子上下學途中突然身體不適，癱倒駕駛座上。（警方提供）

近日台中一名48歲陳姓男子開車前往北屯區一處幼兒園，協助接送女友年僅6歲的女兒放學，未料返家途中突然身體不適，緊急將車輛停靠在路邊後，隨即癱倒在駕駛座上，幸好女童機警求助，警方及時介入，成功化解危機。

台中市警察局第五分局四平派出所指出，事發當天晚間6時57分，女童母親賴姓女子向警方報案，表示男友陳男於下午外出接送女童後遲遲未返家，隨後竟接到女童使用陳男手機來電，稱「阿伯在睡覺，叫不起來」。由於女童年紀尚小，無法清楚說明所在地點，加上賴女未記下車牌號碼，擔心發生意外，遂報警求助。

警方獲報後立即以幼兒園為中心，擴大範圍在周邊道路搜尋。約於晚間7時13分，在崇德十九路與環美路口發現一輛自小客車停靠路邊，副駕駛座車門未關、雙黃燈閃爍，員警上前查看後，確認車內正是陳男與6歲女童。

當時陳男癱倒在駕駛座上，雖仍有意識，但神情痛苦、無法言語，員警立即通報119到場，將陳男送醫救治，同時安撫女童情緒。所幸陳男經送醫後已無大礙，女童也由母親接回。

第五分局分局長劉其賢提醒，近期氣溫偏低，為心血管疾病好發時期，民眾應隨時留意自身健康狀況，若出現突發不適，務必及早就醫或撥打119求助，以免延誤治療時機。

