接連傳出傷人案件 警政署：將增加人潮聚集處所巡邏密度、提高見警率

台南、苗栗地區接連傳出傷人案件，內政部警政署指出，適逢年關將近，為避免類似暴力事件再次發生，已通令全國各警察機關，針對民生物資採買市場、大眾運輸場站等人潮聚集處所增加巡邏密度，並滾動式調整勤務以提高見警率，強化犯罪嚇阻力。

警政署表示，為確保社會安定，已要求各級警察機關強化勤務作為，嚴防模仿效應，落實保障國人生命財產安全；並肯定第一線同仁在案發後英勇果斷執法、即時制止犯罪，對受傷同仁表達關懷與慰問。

警政署指出，台南與苗栗同仁面對突發暴力事件時，均展現專業素養，並即時採取強勢執法作為，迅速逮捕犯嫌以避免危害擴大，充分展現訓練成效。警政署也重申，警察執法尊嚴不容挑戰，面對暴力違法行為絕不寬貸，並提醒全體警察同仁執行勤務時，務必在確保自身與民眾安全的前提下維護社會治安。

警政署強調，針對近期社會矚目案件，警方均於最短時間內排除危害，展現打擊暴力犯罪決心。警政署表示，未來也將持續精進勤務部署，並與衛生、社政等跨部門機關緊密橫向聯繫，深化社會安全網的網絡協調，確保案件通報、指揮與調度有效遂行，以建構安全生活環境，讓民眾安心過好年。

