接連反制 中國文旅部也呼籲民眾暫勿赴日旅遊
（中央社台北16日電）繼中國外交部14日提醒中國公民「近期避免前往日本」後，中國文化和旅遊部今晚也跟進，提醒中國遊客近期避免前往日本旅遊，並要已在日本的中國遊客「密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護」。
央視新聞報導，中國文旅部在提醒中首先引用中國外交部14日發布的「出行提醒」，宣稱「今年以來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，發生多起在日中國公民遇襲事件，部分案件迄未偵破，中國公民在日本安全環境持續惡化」。
中國文旅部又引述說，「近日，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險」。
該部接著宣稱，鄭重提醒中國遊客近期避免前往日本旅遊，已在日本的中國遊客應「密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護」。如遇緊急情況，可及時報警並聯繫中國駐日使領館尋求協助。
儘管如此，朝日新聞15日報導，根據當天上午10時左右在上海浦東機場實地觀察，飛往日本大阪等地的報到櫃檯前，中國旅客仍然大排長龍，從衣著裝扮來看大多數是觀光客，且不乏家庭旅遊及情侶結伴出遊者，人群中不時傳來笑聲。
受訪的中國旅客表示，他們知道中國官方的警示，但不打算取消行程。更有人直言「政治上的事與我無關」，並對日本的治安感到特別安心，即使能取消機票，也不打算改變赴日旅遊計畫。（編輯：邱國強/韋樞）1141116
