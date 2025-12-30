接連爆發四行員 A 錢... 上海商銀挨罰1,200萬元
上海商銀（5876）接連爆發四名行員A錢案，涉案金額達2,560萬元，有一位作案時間長達九年，另一位更僅僅入職七個月。銀行局副局長王允中直言，上海商銀「螺絲鬆了」，金管會處1,200萬元罰鍰，並要求增提作業風險資本11.77億元，資本適足率將下滑到12.74%。
王允中說，這四案中，雖有三案金額小且為一次性犯案，但集中揭露，反映內控結構性缺失。
犯案時間長達九年者，是陳姓行員自2015年3月到2023年底，挪用2,300多萬元，受害者為同一客戶。陳員冒用客戶名義開立數位帳戶增貸後挪用資金，主因為投資失利，案件是在2024年3月因客戶反映帳戶異常而曝光。
其他三案均發生在2024 年。郝姓行員一次性挪用銀行公款8.5萬元，因未依規辦理小銀箱覆點並盜用印章被銀行查核發現，動機為借款牟利。
另一位到職期間僅七個月的林姓行員，則一次挪用200多萬元，受害七名客戶，動機與虛擬貨幣虧損及債務壓力相關。
廖姓行員則挪用客戶換匯現金3萬元，因金額不符遭客戶反映曝光，動機為短期周轉。
金管會強調，若單看個案，部分案件未必重罰，但多起舞弊短期內集中發生，且手法雷同，顯示管理階層未落實三道防線，綜合評估後裁罰1,200萬元。
金管會也要求上海商銀全面檢討人員責任、強化異常交易監控及誠信文化管理，防堵類案再發。
