接連重大刑案 鄭文婷要求掃毒肅槍堵治安漏洞

基隆市昨（15）日短短數小時內，市中心仁一路再度發生毒駕暴衝釀成1死2傷慘劇，安樂區大武崙工業區更傳出槍擊棄屍命案。針對一日內接連發生重大刑案，市議員鄭文婷表示震驚與痛心，她強調將持續在議會強力監督，要求市府還給被害家屬公道，並確保類似悲劇不再重演。

昨天凌晨，有民眾透過LINE訊息求助市議員鄭文婷指出，大武崙工業區槍擊案的死者家屬，曾於昨天向大武崙派出所求助，然而數小時過去，警方通報家屬趕抵現場時，卻只剩下一具冰冷遺體。鄭文婷質疑，大武崙工業區並非偏遠無人地帶，而是有大量勞工、物流車輛與夜間活動的產業聚落。家屬求助隨後釀成命案，顯示基隆的治安發生嚴重漏洞。

鄭文婷向市政府及警察局提出三點要求：1.即刻啟動全市掃毒專案：針對毒品源頭與高風險駕駛進行強力取締，杜絕「毒駕」成為馬路不定時炸彈。

2.全面肅槍掃黑：針對槍擊案背後的槍枝來源與犯罪結構進行徹查，並加強工業區等治安死角的巡邏密度。

3.限期提出治安改善報告：警察局長應針對近日連續發生的重大刑案，向議會及市民說明具體改善措施，負起應有的責任。