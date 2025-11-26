接連風災攪局 水雉寶寶未孵化

農業部林業及自然保育署嘉義分署透過公私協力，在嘉義縣水上鄉九芎埤種植印度莕菜、菱角等浮葉植物，營造約0.3公頃水雉棲地，成功吸引2公1母水雉住進「浮地」，還產下1巢4顆卵，卻在歷經風災豪雨後，卵蛋因泡水失溫，抱憾未產出水雉寶寶。為讓珍貴水雉能在新棲地安心繁衍後代，嘉義分署再接再厲，將全方位改善棲地環境，期待明年迎來水雉新生兒。

水雉是農業部公告珍貴稀有保育類野生動物，民國78年被公告為保育類野生動物，歷經30餘年，台灣本島水雉族群數量從評估不到50隻，至113年台南市冬季族群調查已突破3000隻，是台灣野生動物族群復育的標誌性物種。但近年菱角農老化、轉作，棲地面積逐漸萎縮，前幾年大旱，嘉南平原菱角田區一度停止灌溉，氣候及農業變遷多重衝擊下，水雉正面臨險峻的生存困境。

廣告 廣告

為營造水雉生活棲地，嘉義分署向農田水利署嘉南管理處認養嘉南埤圳國家級重要溼地，投入營造九芎埤，今年5月近50位志工，溼身在九芎埤種下2萬株印度莕菜及菱角，經過一段時間，浮葉植物開枝散葉，葉片相連形成一整片水雉可行走的「浮地」，成功復育出棲地。

當地塗溝社區及長期關注水雉保育的嘉義縣野鳥學會持續維護、監測九芎埤棲地，6月26日回報首度有水雉回到九芎埤，並記錄到2公1母穩定利用新生棲地傳宗接代，7月19日肉眼可見鳥巢有4顆蛋，宣告第1年棲地復育已成功吸引水雉繁殖。

就在眾人滿心期盼迎接水雉寶寶時，7月中南部陸續遭逢風災以及西南氣流帶來的連日豪雨，九芎埤水位驟升，不但水生植物因水位過高部分被拔起，巢中的蛋疑因浸在水中失溫，未能孵化，凸顯極端氣候下，野生動物面臨更多風險。

首年嘗試復育留下缺憾，嘉義分署認為，有水雉棲息、下蛋，代表棲地復育具可行性，明年將嘗試從底泥、病蟲害、外來種移除及水位控制等方式，優化環境，讓水雉安心生活，繁殖下一代。