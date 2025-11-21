接連颱風重創菲律賓 台灣捐50萬美元助重建 (圖)

其他人也在看
高市早苗「台灣有事論」引發中國全力反制 國際社會有何反應
中國接連出招企圖迫使日本首相高市早苗撤回防衛問題言論，台灣總統賴清德呼籲國際社會關注，但歐美政府普遍保持沉默。BBC NEWS 中文 ・ 13 小時前
高市早苗挺台惹怒中國！矢板明夫曝日本民眾反應 勸賴清德「應出面表態」
日本首相高市早苗近來針對「台灣有事」強硬表態，指出若台海發生衝突，日本自衛隊將可行使集體自衛，此番言論引發中國不滿，不僅中國駐大阪總領事薛劍放話「斬首」高市；日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰18日在北京磋商後，中國外交部亞洲司司長劉勁松更以雙手插口袋、態度輕蔑地送客，畫面在日本國內引發議論。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，如果中國是正常外交，對高市早......風傳媒 ・ 1 天前
高市早苗瞬間砸毀安倍晉三用心良苦之作
日本首相高市早苗於11月7日在眾院預算委員會上之答辯時表示：若使用戰艦，並伴隨著武力行使，本人認為這毫無疑問是可能構成「存立危機事態（生存危機事態）」的案例。日本歷屆首相都避免明確表態，而高市是首位明確提及「臺灣有事」有可能構成存立危機事態的。高市此番言論立刻引起北京方面的極大反彈，日本與中國大陸間的緊張急速升溫。奔騰思潮 ・ 1 天前
中國全面抵日 他諷欺善怕惡：不敢抵制美國
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗一席「台灣有事」言論，強調若台海發生衝突日本自衛隊可行使集體自衛權，讓中國氣炸跳腳，呼籲國人全面抵制赴日旅遊，此外後續發動實彈演習將展開經濟報復。對此綠委郭國...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
小野田紀美警示應驗！中國不只禁海鮮 恢復和牛進口談判也喊卡
日本與中國的經貿關係再度緊繃。中國政府不只禁觀光，今（19日）正式透過外交管道通知日本，將重新停止日本水產物輸入，理由表面上是「需評估福島處理水監測」，但日方普遍認為，此舉與高市早苗首相日前在國會提及「台灣有事可能構成存立危機事態」的答辯息息相關，疑似為報復性反制。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
中國外交官插口袋照瘋傳！日媒體人酸「演出擺第一」：難怪不被世界信任
日本首相高市早苗對「台灣有事」明確表態，力挺台灣，旋即被中國駐大阪總領事薛劍嗆聲斬首，此舉讓中日外交進入緊張狀態，持續受到國際關注。中日磋商未果，中國官媒釋出雙方外交官於18日會後同框的畫面，只見中國外交部亞洲司長劉勁松雙手插口袋，一旁的日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰則是頻頻點頭，表情嚴肅，還微微彎腰，雙方態度大相逕庭。對此，日本媒體人三木慎一郎就指出，這就是典型的「中國式」宣傳手法！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳智菡判賠林智堅30萬！律師揭「敗訴關鍵」：不實指控被當庭抓包
民眾黨立案黨團主任陳智菡2024年間在臉書發文，指新竹市前市長林智堅任內，通過新竹馬偕兒童醫院的獎勵容積率，使得原本的250%容積率暴增到450％，比京華城還多卻「1年都沒人查」，事後遭提告，昨（20）日台北地方法院20日審結，判決陳智菡敗訴。對此，律師黃帝穎也酸爆「為民眾黨法盲致哀」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
國民黨最怕的人！陳亭妃談「5勝」超狂戰績
[NOWnews今日新聞]民進黨為備戰2026九合一大選，近期積極敲定各縣市長名單，作為2026台南市長熱門人選之一，外界關注民進黨立委陳亭妃與同黨立委林俊憲的民調差距；陳亭妃今（19）日接受政論直播...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
疾管署又爆爭議！主管指使技工煮飯 羅一鈞：一週內開考績會
疾病管制署東區管制中心簡姓主任被爆長期指使特定女技工每日準備早午餐，遭基層員工檢舉公器私用。疾管署今日（20日）表示，署長羅一鈞已重新檢視此案，認為此事恐對防疫團隊指揮運作及基層同仁士氣造成深遠影響，已指示重啟調查並將於一週內召開考績委員會審議該主管的懲處問題。中天新聞網 ・ 1 天前
《史努比雪夜聖誕派對》快閃輕食店11月22日限時登場，限定周邊、餐點與特典搶先看
經典角色再度萌翻台北！為慶祝花生漫畫（PEANUTS）75 週年，CAPSULE 將舉辦《史努比雪夜聖誕派對》快閃輕食店 將於 2025 年 11 月 22 日至 12 月 28 日 期間限定登場，地點位於 台北松山文創園區男澡堂（台北市信義區光復南路 133 號）。現場以雪夜聖誕為主題，打造出濃濃節慶氛圍，邀請大小朋友一同與史努比（Snoopy）及好友們共度暖心冬季。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
影/藍白談2026新北市長選舉 李四川：黨要我承擔我不會排斥
台北市副市長李四川今（20）日出席都委會，會前接受媒體聯訪，被問及昨（19）日國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席峰會，談及2026新北市長選舉及藍白合問題，李四川回應他昨天沒時間看，並稱黨要他承擔他不排斥。中天新聞網 ・ 18 小時前
「中鋼構」驚爆弊案！工程團隊受1.3億巨額回扣
雄檢指出，今年5月接獲調查局高雄市調查處情資，指主要業務為鋼結構製造安裝的中鋼構，出現工程師團隊向公司灌水工程項目，有不當牟利情形。檢方分別在7月24日、10月17日兩度搜索多處地點，查扣涉案帳戶與10處不動產，發現資金流動規模大，並約談中鋼構工程團隊謝佰祿等5位工...CTWANT ・ 5 小時前
日本首位中國出身議員要求驅逐薛劍 外相：不能提前暴露底牌
出生於中國、已歸化日本籍、立場堅定反共的日本維新會參議員石平，近日在參議院外交防衛委員會上，直接點名並要求日本政府將中國駐大阪總領事薛劍列為「不受歡迎人物」並驅逐出境。石平今年9月才因「散布謬論」遭中國外交部制裁，但他對此非但不畏懼，更稱感到「十分光榮」，將事蹟更新在自己的X帳號上。鏡新聞 ・ 2 小時前
車停2天沒發動 開門驚見陌生男倒後座已身亡
花蓮縣 / 綜合報導 離奇命案，發生在花蓮吉安！64歲男子，17日上午，跑到派出所問路，說要去營造廠找朋友，沒想到進了廠區之後，就再也沒走出來！直到隔天一早，工廠老闆準備開車的時候，門一打開就聞到濃濃惡臭，轉頭一看，才發現有陌生男子，倒在後座，已經沒了生命跡象！警方到場採證，初步沒有發現外力介入，研判可能是天氣冷，男子上車避寒猝死。 劉姓男子VS.員警說：「營造廠的停車場在哪邊，(什麼營造廠，海濱嗎)，你不要嚇我耶，海濱我怎麼去，(海濱在旁邊啊)。」跑到派出所問路邊和朋友講手機，當時還能清楚對話走路也很正常，員警當下忙工作並沒有放在心上，因為男子一開始手上提著塑膠袋，散步晃進派出所沒不舒服的樣子，還能一路走到旁邊營造廠找朋友，但監視器拍到的卻是他最後身影。曾姓車主VS.員警說：「在哪一個位子，(在後座後座)，後座是不是。」警方趕來怕損傷跡證戴好手套，才敢把車門打開男子倒臥後座，已經沒了呼吸心跳，發現他的人，就是車主，一早開車看到嚇壞了，曾姓車主說：「早上要開車的時候，一上去就聞到腳臭味啊，看後面有人，禮拜天晚上去吃飯回來，晚上回來的啊，就停到現在啦。」警方調查死者是64歲劉姓男子，就住在吉安，到派出所問路當時，說要到附近找朋友走進營造廠，卻再也沒離開過，倒在車上身亡，花蓮縣吉安分局光華派出所所長黃明增說：「經119救護人員到場，查看該名男子已明顯死亡，初步勘驗現場無打鬥痕跡，死者身上也無明顯傷勢，全案已報請花蓮地檢署進行刑事相驗。」鑑識人員到場採證，初步看起來，沒有外傷也沒有外力介入跡象，加上案發前一天氣溫開始降低，不排除男子是避寒才躲進車裡，確切死因還要進一步解剖釐清。 原始連結華視影音 ・ 18 小時前
開車掉入捷運8米深工地！ 女子奇蹟式輕傷爬梯脫困
社會中心／賴國彬 桃園報導桃園市八德區今天（11/20）下午發生一起離奇車禍。63歲廖姓女子開車行經八德市介壽路二段148號賣場附近時，疑似慌神不僅連闖兩道捷運圍籬，還開進捷運綠線工地，最後連人帶車墜落8公尺深的地下室工地，還好只受到輕傷，在消防人員協助下順利脫困。只見一輛白色轎車掉進工地坑洞裡面，足足有8公尺這麼深。工人也覺得不可思議，明明這裡是工地，怎麼會開進來，甚至掉進洞裡...開車掉入捷運8米深工地（圖／民視新聞）車子吊上來，車頭毀損慘重，附近民眾也看傻眼。離奇意外就發生在桃園八德區，20號下午，63歲廖姓女子開車經過介壽路二段附近賣場時，疑似慌神沒注意車前狀況，連續衝撞兩道護欄，闖進捷運綠線施工工地，還一度騰空在洞口上方，接著往下栽進8公尺深的地下室，還好女駕駛只受到輕傷。開車掉入捷運8米深工地（圖／民視新聞）是有多不小心才會開進捷運工地，甚至掉進洞裡，只能確定女駕駛沒酒駕，但詳細過程還要等待進一步調查。原文出處：開車掉入捷運8米深工地！ 女子奇蹟式輕傷爬梯脫困 更多民視新聞報導陳智菡慘了！誣指林智堅圖利馬偕醫院 遭求償200萬判決出爐慟！高雄5歲女童突狂吐斷氣 急送醫宣告不治最新／阿北！這裡不是得來速 76歲翁開賓士誤踩油門撞進小7慘狀曝民視影音 ・ 14 小時前
撞倒女志工「2輪輾過不停」害她慘死！涉毒駕設斷點逃亡…躲2天1夜被逮
彰化縣45歲陳姓男子前天（18日），涉毒駕在員林市撞倒停等紅燈的女騎士，當下陳男並未停下，前輪輾過對方還加速逃逸，後輪二度重輾，導致遭撞的64歲高姓女志工重傷不治。犯後陳男為躲避查緝，丟棄肇事車輛，又跟友人借車試圖製造斷點，但仍被警方於昨天（19日）逮捕，並依法送辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
疾管署主管遭控私用技工備餐 羅一鈞：1週內開考績會
（中央社記者曾以寧台北20日電）媒體報導衛福部疾管署東區管制中心主管疑私用技工料理餐點。疾管署長羅一鈞今天表示，7月已由時任署長莊人祥告誡檢討，但考量恐影響防疫團隊協調，將於1週內開考績會審議。中央社 ・ 23 小時前
41J肉聲／中國代表穿毛澤東裝、手插口袋裝囂張 網批外交失禮！日方沒在怕
日本首相高市早苗日前在議會質詢上談及「台灣有事」論點後，隨即引發中國不滿，在中國駐大阪總領事薛劍的「砍頭說」之後，雙方緊張關係來到高點，中國更升級行動，呼籲人民勿去日本旅遊、留學等。日方在17日派出外務省亞太局局長金井正彰，前往中國進行協商，不過日中兩方並未得出任何結論，甚至雙方代表的臉色都相當凝重難看。鏡報 ・ 1 天前
女疑被伸鹹豬手偷摸報警! 廟公澄清:不小心碰到
南部中心／綜合報導高雄一名女子，帶著2歲女兒，要去玩遊樂設施，途中經過一間宮廟，廟公很熱情說要請小孩吃冰，看母女倆想玩問籤機，還拿出硬幣幫忙啟動機器，但女子卻指控，阿伯疑似趁她抱小孩時，伸出鹹豬手，偷摸她的臀部，阿伯則澄清，只是不小心碰到，雙方各說各話，女子已報警，交由警方釐清。高雄有女子帶女兒經過宮廟，在和廟公接觸過程中，疑似遭到性騷擾。女子怒氣沖沖來到宮廟，指控被眼前的阿伯性騷擾，但阿伯反駁，只是輕輕碰觸到。這解釋讓女子聽不下去，說要報警，這時阿伯驚覺事情大條了，才趕緊求饒。事發在高雄路竹區，南巡代天宮，當時女子帶著2歲女兒出門玩，經過廟前，廟公突然很熱情，要拿冰請女兒吃，女子不疑有他。阿伯解釋，當下是要拿衛生紙幫小女童擦嘴，不小心碰觸到女童媽媽的臀部。（圖／民視新聞）女兒開心接下冰棒，走到宮廟，發現主殿旁有一台老舊的問籤機，阿伯幫忙拿硬幣啟動，卻疑似趁著女子抱著女兒時，伸出鹹豬手，朝女子臀部摸下去。當事廟公表示，衛生紙我都隨身攜帶，要幫她女兒擦嘴巴而已，就不小心碰到，碰到媽媽的臀部，這種情形我看過很多了，該怎麼處理都沒關係。阿伯解釋，只是不小心碰到，但女子不接受，當下立刻去報警。高雄市警察局湖內分局路竹所副所長王瑞成表示，本分局受理後通知涉案男子到案說明，全案依違反性騷擾防治法續辦，以釐清相關事證。報警後，女子也在社群平台分享經歷，希望提醒其他女子小心，雙方當事人各說各話，到底真相為何，只能交由警方釐清。原文出處：女疑被伸鹹豬手偷摸報警! 廟公澄清:不小心碰到 更多民視新聞報導改造雄女變「89愛的猛料辣妹」！遭校方提告「網紅回1句」網炸了人妻找水電工修漏水突遭「親額頭」 嚇到報警他辯：不小心嘴碰到她已婚女老師涉性侵男學生還寄193封露骨信 遭判14年民視影音 ・ 1 天前
2025室內展覽懶人包｜寒流備案首選！蠟筆小新展早鳥享87折優惠、法老王特展贈星巴克優惠
想出遊但不知道去哪兒？雨天備案也可以參考全台人氣室內行程推薦，從藝術、運動、AI科技、攝影到動漫，各種展覽活動蓄勢待發，不論是情侶約會、親子同樂、好友聚會，還是想一個人充實心靈，都能找到適合的選項，現在只需要5折起就能買到門票，來一場精彩的展覽之旅囉！Yahoo夯好物 ・ 11 個月前