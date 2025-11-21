接連颱風重創菲律賓 台灣捐50萬美元助重建

（中央社記者林行健馬尼拉21日專電）颱風「海鷗」及「鳳凰」接連重創菲律賓，造成慘重災情。中華民國政府今天透過駐菲代表處捐贈50萬美元（約新台幣1566萬元），協助災區重建，盼災民儘早恢復正常生活。

捐贈儀式在中華民國駐菲律賓代表處舉行，由駐菲代表周民淦轉交50萬美元支票給馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）主席巴迪爾諾斯（Corazon Padiernos）、董事卡斯蒂約（Joseph Omar Castillo）。

周民淦代表台灣政府與人民向菲律賓災民表示慰問，並表示台灣與菲律賓同處災害頻繁的地區域，對災情感同身受，「我們誠摯希望這份來自台灣人民的關懷、愛心與團結，能為災區家庭帶來一絲安慰與支持。」

9月底，菲律賓中部宿霧省發生規模6.9強震，台灣政府已捐贈25萬美元與救援物資協助災民，這次再追加50萬美元用於颱風災區救援與重建工作，周民淦期盼台菲共同推動災區復原，雙邊關係持續深化，建立善的循環。

巴迪爾諾斯致詞時誠摯感謝台灣對菲律賓的持續人道支持，並表示會把這筆捐款轉交給社會福利暨發展部（DSWD）和其他相關機構，妥善運用。

她說：「菲律賓人民記住的不僅是台灣的慷慨，更是那份真誠。你們的協助讓我們更堅強，打造更安全、更具韌性的未來，讓我們用希望來重建家園。」

巴迪爾諾斯並分享自身曾受天災影響的經歷，颱風自她的家鄉拉烏尼昂省（La Union Province）登陸，祖厝屋頂被吹走，圍籬也倒塌，所幸在同舟共濟的精神下，重新站起。

她期盼菲律賓與台灣能建立人道援助與災難防救（HADR）架構，以進一步提升雙方未來救災合作效率。

根據菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）的災情報告，颱風「海鷗」和「鳳凰」估計在菲律賓造成近300人死亡，約600人受傷、130餘人失蹤，基礎設施和農業損失上看50億披索（約新台幣26.5億元）。

11月6日，菲律賓總統小馬可仕為颱風「海鷗」多個災區宣布了長達1年的「災難狀態」，以利動用緊急救災款。（編輯：陳慧萍）1141121