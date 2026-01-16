接長新北政風處 許家錦：強化興利防弊、建立誠信城市

【記者葉柏成／新北報導】新北市政府政風處今〈16〉日舉行新任處長許家錦宣誓就職典禮，由副市長朱惕之擔任監誓人。法制局長蔡庭榕、市府政風一級主管及財政部政風處代表出席觀禮，法務部廉政署副署長林炤宏亦到場祝賀，典禮氣氛隆重而溫馨。

朱惕之表示，市長一再強調「先有廉，才有能」，唯有秉持廉潔初心，市政工作才能展現效能。他感謝前任處長尹維治在任兩年十個月期間，帶領政風團隊推動多項興利防弊措施，並成立廉政平台，協助重大工程及市政建設在廉能基礎下順利推展。朱惕之指出，許家錦具備完整廉政與法律歷練，期勉政風團隊在新任處長帶領下，以「好馬精神」全力以赴，打造清廉有效率的市府團隊。

《圖說》廉政署副署長林炤宏於就職典禮致詞及勉勵。〈政風處提供〉

林炤宏致詞時，肯定尹維治41年公職生涯的貢獻，並感謝新北市政府長期重視誠信教育與行政透明。他指出，廉政是市政推動的基本觀念，也是公共工程的必考題，唯有公開透明與充分溝通，才能有效降低風險與爭議。廉政署將持續秉持「預防重於查辦」原則，協助公務員依法任事，促成政府、企業與民眾三贏的清廉環境。

《圖說》新任政風處長許家錦於就職典禮發表就任感言。〈政風處提供〉

許家錦畢業於國立台灣大學法律學系，歷任國防部、廉政署、衛福部及財政部等機關政風處長。他表示，新北市人口眾多、施政挑戰高，未來將在市長「便民、愛民、利民」政策下，持續推動興利、透明與誠信三大目標，扮演守門員與風險預警角色，讓廉潔成為新北市的城市文化，為市民建立值得信賴的政府。