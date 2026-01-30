接駁車司機不爽「小孩太吵」！二寶媽1家遭丟包路邊 桃園喜來登回應了

記者林盈君／桃園報導

本月27日，一名二寶媽搭乘桃園喜來登飯店接駁車，一家4口準備前往高鐵站，未料途中，司機抱怨「小孩太吵鬧」，竟直接下交流道，要求二寶媽等4人「下車」，而被丟包在陌生的地方，讓二寶媽氣炸PO文，遭司機惡意丟包，怒批「太扯了」。由於近期，台64線丟包案車禍引發輿論，對此，桃園喜來登飯店公關，於30日出面回應，表示因孩子當下哭鬧且不斷踢椅背，司機基於安全考量才會如此，後續將進行安全教育，做出對應的懲處，並致電顧客道歉、給予相應補償。

廣告 廣告

桃園喜來登飯店接駁車，爆出司機覺得幼童吵鬧，要求二寶媽1家4口下車。（圖／翻攝畫面）

據了解，二寶媽發文指出，27日當天接近中午，退房後搭乘事先預約的接駁車，要前往桃園高鐵站，因孩子上車後暈車就開始哭，還表示想吐，此時司機則警告「吐車上要付清潔費」，孩子不舒服大哭起來，同時車上還有一對夫妻，但也未表示在意，一路車程約15分鐘，二寶媽想著很快就到目的地，但突然司機卻表示「太吵了，沒辦法服務」，之後就直接下交流道停車，要她們一家4口下車。

桃園喜來登飯店接駁車，爆出司機覺得幼童吵鬧，要求二寶媽1家4口下車。（圖／翻攝畫面）

二寶媽表示，瞬間被趕下車真的一陣傻眼，而且車子也沒有停在往高鐵的方向，完全找了一個陌生的地方，附近完全沒有門牌跟店家，最後她要求司機「至少找一個有門牌的地方」，司機才不甘願的往前開，而且司機邊卸行李邊抱怨「不好意思真的太吵了」，當天還在下雨，他們包括2個孩子，以及行李等，就這樣被丟包在路邊，讓二寶媽痛批「真的太扯了」，其他網友也覺得太誇張，認為帶著孩子出遊已經是原罪了嗎？

桃園喜來登飯店公關，於30日出面回應。（圖／翻攝畫面）

對此，桃園喜來登飯店公關回應表示，當天出發前，該組客人的孩子在大廳就十分吵鬧，之後上了接駁車也未改善，在車上亂跳、踢司機椅背，換位子後也無改善，同車的乘客有安全上的顧慮，因此司機才會請客人下車。桃園喜來登飯店公關指出，針對此事件，司機不應該在路邊放客人下車，這部分會再檢討，進行安全教育，也會對司機祭出懲處。至於客人部分，公司已有主動去電致歉，並給予補償。

桃園喜來登飯店接駁車，爆出司機覺得幼童吵鬧，要求二寶媽1家4口下車。（圖／翻攝畫面）

桃園喜來登飯店接駁車，爆出司機覺得幼童吵鬧，要求二寶媽1家4口下車。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

代孕踢皮球撈百萬！「白菜寶寶協會」涉詐欺 2人交保、理事長裁定續押

台64線丟包案引關注！6年前朱高正兒酒醉遭輾斃 肇事司機判刑理由曝

基隆民宅大火！現場頻傳爆炸聲響 視障老婦脫困、女兒疑受驚嚇昏厥

老夫婦揭真相！3學生默默救助受傷長者 宜蘭國中：讓世界多了點溫暖

