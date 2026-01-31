接駁車司機嫌童哭鬧想吐丟包一家4口 桃園喜來登：小孩多次跳動又踢椅背
近日一名女子爆料，她帶著弟弟、2個孩子搭乘飯店接駁車去桃園高鐵站，孩子因暈車哭鬧想吐，司機先是警告他們「吐車上要付清潔費」，後續又要求他們在剛下交流道的路邊下車，讓她傻眼直呼「外面還在飄雨，真的太扯！」對此，桃園喜來登酒店澄清，由於男童在車內跳動、踢駕駛椅背，且同車乘客反映有安全疑慮，經雙方同意才會讓他們在超商附近下車；女子則反駁，暈車的孩子根本踢不到司機的椅背，「相信行車紀錄器一定錄得到他們吵鬧多久。」
這名女子在社群平台發文控訴，27日上午退房後，預約飯店的接駁車到桃園高鐵站，中途先在機場接送了其他旅客，而孩子有點想睡覺，加上暈車哭鬧表示想吐，司機竟警告他們「吐在車上要付清潔費」。
原PO說到，同車的另一組夫妻對孩子狀況並不在意，認為「這年紀的小朋友就是這樣」，但司機卻堅持「太吵了、沒辦法服務」，要求他們一家4口下車，還直接停在最近但「反方向」的交流道上，附近沒有任何門牌、店家，讓他們自己想辦法。
原PO無奈道，「我們就這樣被趕下來……兩大兩小被丟在一個陌生的地方，外面還在飄雨，真的太扯！」
對此，桃園喜來登酒店聲明回應，經內部調查、訪談司機與同車乘客後還原事情經過，當時該名男童自飯店大廳候車期間即持續吵鬧，接駁路程中，男童於車內多次站立、跳動並踢到駕駛座椅，司機曾多次提醒家長留意孩童安全。
桃園喜來登酒店說明，司機同意家長更換座位後，男童仍持續在座位上下跳動、大聲尖叫，同車其他預約到機場的旅客也向司機反映，擔憂影響行車安全，司機評估安全考量後，向家長建議改搭其他車輛前往高鐵站，當下並表達可以協助代叫計程車，但家長表示不需要。
桃園喜來登酒店強調，當時有經過「客人同意」於大園區國際路一段、民生路口下車，其實前方百公尺內有家超商，並非文中所說偏僻的交流道；對於造成顧客不便深表遺憾，但接駁服務具交通運輸性質，飯店及駕駛依法負有維護行車安全、保障全體乘客生命身體的義務，飯店除了與司機深度訪談外，也將持續檢討接駁服務流程、加強人員教育訓練，避免再生爭議。
針對飯店說法，原PO則駁斥，等車期間他們有讓孩子在大廳玩放一下電，但上車後他們就很安靜，直到最後一個停靠點，孩子出現暈車狀況才開始哭鬧，而司機的正後方坐的是另一對夫妻乘客，而她弟跟2個小孩坐在9人座的最後排，暈車的孩子根本踢不到司機的椅背，另一個孩子則從頭到尾都乖乖的。
原PO直言，過程中同行的夫妻旅客人很好，他們下車之後有向對方致歉，對方當下也表示沒有關係，「相信行車紀錄器一定錄得到他們吵鬧多久，是否有踢椅背被阻止，跟其他同行旅客有沒有抱怨這樣很危險的聲音，就看他們願不願意公開而已，我是無所謂。」
