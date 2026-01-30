接駁車司機嫌童「踹椅背」竟丟包1家四口！桃園喜來登：已記過

台64線日前才發生一名替代役男因被丟包而不幸喪命。豈料，近日一名二寶媽於社群平台Threads上控訴，日前搭桃園喜來登接駁車時，因小孩吵鬧被司機抱怨，竟在交流道附近被趕下車，丟包陌生地點，直呼「太扯了！」。對此，桃園喜來登於30日道歉回應了！

近日一名 二寶媽於社群平台Threads上控訴，日前搭桃園喜來登接駁車時，因小孩吵鬧被司機抱怨，竟在交流道附近被趕下車，丟包陌生地點，直呼「太扯了！」。（資料照／翻攝自桃園觀光導覽網）

有一名二寶媽近日於在社群平台Threads上發文並附上一張照片，內文中指出，他們一家四口原本預定於27日上午11點30分退房後，準備搭乘接駁車，同車還有一對夫妻，但因為途中小孩感到暈車而開始哭鬧，司機在途中多次警告，但該對夫妻表示沒有在意，因為這年紀的小朋友就是這樣，不過司機卻要求他們在交流道下車，讓他們全家在陌生的地方面對困境。顧客表示，當時外面正在下雨，讓他們感到非常無助。

廣告 廣告

在社交媒體上，許多網友對此事件表示震驚，並質疑飯店的服務品質與司機的專業性。有網友指出，這樣的行為不僅不負責任，也可能對乘客的安全造成威脅。對此，桃園喜來登飯店針對近日接駁車爭議做出回應，當天出發前，該組客人的孩子在大廳已有吵鬧情況，接著上了接駁車後仍未改善，甚至在車上亂跳、踢司機椅背，換座位後情況依舊。

桃園喜來登飯店指出，同車乘客因安全問題感到擔憂，司機因此請客人下車。飯店表示，司機不應在路邊讓客人下車，這部分將進行檢討並加強安全教育，針對司機也會採取記過懲處措施。此外，飯店已主動聯繫客人致歉，並提供相應補償。

延伸閱讀

陽明山花季2/5登場！花海、裝置藝術、光影表演全攻略

花蓮春節訂房率慘剩3成！ 老字號怡園渡假村2/1起停業

尾牙聚餐衝了！豚野燒烤推「剝好殼蝦」 熊一16種肉類任選