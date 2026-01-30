接駁車司機嫌童「踹椅背」竟將4口趕下交流道旁 桃園喜來登：小孩影響安全

桃園喜來登酒店接駁車司機被指控將乘客丟包在交流道附近，引發網友撻伐。翻攝Google Maps



日前才發生頂大畢業的役男被多元計程車司機丟包，導致役男遭輾斃事件，近日又有網友在社群平台指控，桃園喜來登飯店接駁車司機不滿小孩吵鬧、踢椅背，竟在交流道附近將一家四口趕下車。對此，飯店今（1/30）還原事發過程，並表示司機是基於安全考量才會做此處置，已進行安全教育，並將他記過懲處。

一名二寶媽在社群平台表示，當天一家四口搭乘桃園喜來登飯店接駁車前往桃園高鐵戰，大寶因想睡加上暈車開始哭鬧，還說想吐，司機此時警告「吐在車上要付清潔費」，隨後大寶開始一直大哭，司機說太吵了，他沒辦法服務，要找地方讓二寶媽一家人下車。

「當下只覺得傻眼」，二寶媽說，本來以為至少會在前往高鐵的路上讓他們下去，結果卻是找了一個最近，但是反方向的交流道下去，立刻路邊停車要他們下車自己想辦法，附近完全沒有門牌跟店家，就這樣兩大兩小被丟在一個陌生的地方淋著細雨。

由於25日才發生頂大畢業的役男遭多元計程車丟包在台64線快速道路，結果遭4車輾斃，此時又傳出接駁車丟包，讓網友怒批「這種爛服務真的丟台灣人的臉」、「情緒管控這麼差拜託不要出來做服務業」、「是看帶著孩子的家長好欺負嗎？」

對此，桃園喜來登公關回應，事發當天是1月27日上午，該組客人的孩子在出發前就很失控，在大廳不停奔跑，上了接駁車還在車上蹦蹦跳跳、踹司機椅背，與其他客人換位置後狀況仍持續，由於有乘客反映有安全疑慮，司機才會請客人下車。

至於被指控將人丟在交流道，桃園喜來登表示，那邊不是偏僻的交流道口，且附近有超商，司機甚至願意幫忙叫計程車；業者指出，對顧客造成不便與不佳感受深表遺憾，司機也確實不該在路旁請客人下車，已進行安全教育，並依規定記過處分。同時已致電向客人道歉，並補償會員點數。

