接黨智庫董事長 鄭麗文：為藍白合扮演溝通政策平台

（中央社記者劉冠廷台北2日電）國民黨智庫今天完成董事會改選，由黨主席鄭麗文擔任董事長，前行政院長陳冲、前內政部長李鴻源任副董事長。鄭麗文表示，未來藍白合作將涉及組織小內閣及聯合政府，智庫會扮演雙方溝通意見、探討具體政策的平台。

國民黨智庫國家政策研究基金會今天進行董事長等相關人事改選，黨主席鄭麗文從前主席朱立倫的手上接下智庫董事長職位。朱立倫在受訪時表示，祝福未來智庫在新任董事長帶領下，提供立法院黨團或者是藍白陣營相關重要建議，他相信未來鄭麗文一定有很多新的創意和想法。

國民黨下午發出新聞稿表示，國家政策研究基金會今天上午完成董事會改選，由鄭麗文、陳冲、李鴻源、前國健署署長邱淑媞、台北論壇基金會董事長蘇宏達、前國安會副秘書長楊永明擔任基金會董事；並由鄭麗文任董事長，陳冲、李鴻源任副董事長。

鄭麗文表示，國家政策研究基金會作為國民黨智庫，盼未來能夠扮演好連結產官學各界專業人士的角色；並在重大議題上提供完整論述，發揮引導輿論的功能。

鄭麗文也說，在選舉期間，智庫也要協助地方突出施政亮點、並在地方建設發展層面提供專業的協助。此外，未來藍白合作將涉及組織小內閣及聯合政府，智庫也會扮演雙方溝通意見、探討具體政策的平台。（編輯：林興盟、翟思嘉）1141202