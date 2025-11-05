接「北檢」電話心神不寧闖紅燈 警攔查揭詐騙！女騎士嗨喊：快開我罰單

記者潘靚緯／台中報導

員警取締闖紅燈的女騎士，意外揭發詐騙騙局。(圖／翻攝畫面)

台中市警六分局工業區派出所巡佐日前執行巡邏勤務時，眼尖發現一名機車女騎士闖紅燈，立即上前攔查，沒想到員警在取締時，發現女騎士神情恍惚，一看到員警嚇得雙手發抖，仔細詢問才得知，稍早女騎士接到「北檢檢察官」電話，聲稱她帳戶涉及詐騙案，一時驚慌才會誤闖紅燈。經員警查詢後確認是詐騙手法，女騎士鬆了一口氣，開心對員警表示「快開我罰單！」。

工業區派出所巡佐李孟穎上個月23日，在西屯區工業區一路巡邏時，眼尖發現一名41歲趙姓女子騎乘機車闖紅燈，立即上前攔查。沒想到這場例行取締，竟揭開一起假檢警詐騙。當時趙女神情恍惚、語氣慌張，連停車時手都在發抖，經員警關心詢問後才得知，她稍早接獲自稱「北檢檢察官」的電話，聲稱其帳戶涉及詐騙案，要求她「親自到地檢署製作筆錄」，並恐嚇若不配合將凍結帳戶。趙女因此驚慌不安，一邊騎車一邊思索，結果違規闖紅燈遭警方攔下。

廣告 廣告

女騎士表示因接到假檢警詐騙電話，一時驚慌失神才會闖紅燈，甘心受罰。(圖／翻攝畫面)

李巡佐察覺有異，立即查看趙女手機通話紀錄，發現對方正是典型的「假檢警」詐騙手法，於是耐心勸導、逐一說明詐團慣用伎倆，也提醒趙女切勿依指示操作或前往任何地點。經警方苦口婆心勸說後，趙女恍然大悟，驚呼差點就被騙走積蓄，頻頻向員警道謝，還笑著說：「警察攔得好！被罰小錢、救了大錢，這罰單我心甘情願！」。

第六分局呼籲，詐騙手法不斷翻新，若接獲自稱檢警、要求匯款或交付現金的電話，務必保持冷靜並撥打165反詐騙專線查證，切莫讓詐團有機可乘。

