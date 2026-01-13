接AFACT常設秘書處 商研院：參與數位經貿規則制定

（中央社記者曾智怡台北13日電）聯合國亞太貿易便捷化及電子商務理事會（AFACT）常設秘書處今年正式由商研院接手。商研院指出，此舉相當於拓展台灣國際舞台空間，突破中國外交封鎖，未來可直接參與聯合國數位經貿規則制定或倡議。

AFACT常設秘書處2022年由伊朗移轉至台灣，並由財團法人資訊工業策進會接任至2025年，今年起由財團法人商業發展研究院接任，今天舉行揭牌儀式。

商研院發布新聞稿表示，AFACT現有21個會員經濟體，為少數具聯合國正式諮詢資格的國際NGO（非政府組織），並於2017年與聯合國歐洲經濟社會理事會（UNECE）簽署MOU，長期受邀參與聯合國相關計畫。

AFACT秘書長、商研院國際發展服務中心主任簡陳中表示，日本、韓國、新加坡等AFACT會員皆為聯合國會員國，台灣則是以「中華台北Chinese Taipei」名義加入AFACT，可透過AFACT身分參與聯合國組織內的正式計畫與活動。他提到，對中共而言，這是破口，但對台灣而言卻是機會之窗。

簡陳中指出，台灣擔任AFACT常設秘書處除能提升國際形象，也有權代表AFACT出席並參與聯合國數位經濟與電子商務標準相關會議，增加國際事務發言權；此外，台灣更可即時掌握國際標準動態，並將國內需求納入國際標準制定，協助推動數位貿易、數位經濟與產業電子化。

商研院董事長許添財接任AFACT台灣國家代表團團長，並兼任AFACT主席，他受訪表示，AFACT平台是台灣對外的重要發聲管道，台灣接下AFACT常設秘書處，象徵台灣在國際舞台拓展空間及參與，未來在國際數位經貿規則制定時，不用再仰賴友好成員國，可直接參與制定或提出倡議。

許添財也強調，秘書處運作時必須保持客觀、無差別服務原則，服務對象也包括中國，才能確保公信力。

商研院指出，AFACT近年配合聯合國貿易促進與電子商務組織（UN/CEFACT）推動多項與數位貿易及資料交換相關的具體工作，包括促進跨境電子檔標準、電子發票、電子提單、單一窗口、貿易文件數位化等議題，並持續就供應鏈數位化、跨境資料互通及中小企業數位參與等議題提供建議，強化亞太觀點在全球標準制定中的能見度。（編輯：林家嫻）1150113