控中美洲國家親中 美收緊簽證政策遭中國大使館抗議

中國26日指控美國違反「聯合國憲章」(United Nations charter)。此前，華盛頓宣布了一項針對與北京合作的中美洲國家人員的簽證政策。

根據美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)的說法，該政策將限制向中美洲國家公民以及其直系親屬發放美國簽證，理由是他們「蓄意為中國共產黨效力，威脅我們地區的穩定」。

中國駐華盛頓大使館在X上寫道：「將簽證轉作為政治籌碼，違背『聯合國憲章』及主權平等和不干預原則。中美洲不是任何人的『後院』。」

廣告 廣告

該篇發文寫道，中國與該地區國家的合作，促進了當地經濟和民生。

中國大使館表示，國際關係應該「建立在尊重和夥伴關係，而非壓力上」。

美國國務院並未立即回應置評請求。

國務院通常透過新聞稿發布簽證限制訊息，但並未說明這項今年9月時宣布的政策將導致實施多少新的簽證限制。

中國大使館聲明中提到的國家之一巴拿馬，其總統上個月表示，美國駐巴拿馬大使館中有人威脅要取消巴拿馬官員的簽證。

美國一直對中國在拉丁美洲日益增長的影響力表示擔憂，該地區歷史上一直處於在美國的勢力範圍之內。