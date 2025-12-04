控五角大廈新政策侵犯言論自由 紐約時報提告

紐約時報(New York Times)4日控告美國國防部和國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)，試圖迫使國防部放棄新的限制性媒體政策，這是美國新聞機構試圖取回進出政府空間權限的行動。

這項上個月頒布的媒體政策，要求記者承認，如果他們要求國防部員工揭露機密或一些非機密的資訊，他們可能被貼上具有安全風險的標籤，國防部的媒體證可能被吊銷。

紐約時報向哥倫比亞特區的美國地區法院提出這項訴訟，其中也點名國防部發言人帕尼爾(Sean Parnell)。帕尼爾在一份聲明中表示：「我們留意到紐約時報的訴訟，期待在法院上回應這些論點。」

至少30家媒體，包含福斯新聞(Fox News)、華盛頓郵報(Washington Post)和路透社，選擇放棄他們的媒體證，沒有簽署這項新政策，理由是這威脅了新聞自由，以及他們對全球最有權力的軍隊進行獨立新聞採訪的能力。

在訴狀中，紐約時報指控這項政策侵犯了言論自由與法律正當程序，如果允許實施這項政策，將「剝奪大眾取得與美軍及其領導階層相關重要資訊的權利。」

紐約時報發言人施塔特蘭德(Charlie Stadtlander)在聲明中表示：「這項政策企圖控制政府不喜歡的報導，侵犯憲法第一和第五修正案所保障的自由新聞媒體取得資訊的權利。」 (編輯:柳向華)