控人竊盜反遭訴誣告！精神科名醫李光輝身亡獲不起訴

精神科名醫李光輝本月初過世。(資料照，記者羅沛德攝)

〔記者劉詠韻／台北報導〕精神科名醫、智慧生醫公司創辦人、光輝生命醫學公司負責人李光輝，因細胞治療設備所有權爭議，指控他人涉犯竊盜罪，案件獲不起訴處分確定。董事王伯綸認為，李明知相關設備已遭法院強制執行拍賣，仍執意提出竊盜告訴，遂對其提起誣告告訴。士林地檢署偵辦期間，李光輝於本月5日死亡，檢方依法對其作出不起訴處分。

士檢不起訴處分書指出，李光輝與王伯綸(高等法院刑事庭前庭長、律師王炳梁的姪子)原同為光輝生命醫學公司董事，分別擔任前董事長與董事。2018年10月10日，李代表光輝生命醫學公司，與智慧生醫公司簽訂移轉及行銷合約，約定將細胞治療設備及在台經銷權移轉予智慧生醫公司，惟該合約並未履行完成，智慧生醫公司亦未取得液態氮儲存槽等設備所有權。

檢方指出，相關細胞治療設備因債權人聲請強制執行，已於2021年8月19日由士林地方法院拍賣。然而，李光輝仍於同年8月21日，以智慧生醫公司代表人身分，前往北投分局長安派出所，對王伯綸提出竊盜告訴。該案經檢察官調查後，已認定無竊盜事實而不起訴確定，並認李涉有刑法第169條第1項誣告罪嫌。

不過，士檢表示，依刑事訴訟法第252條第6款規定，被告死亡者，應為不起訴處分。經查證，李光輝已於2026年1月5日死亡，依法本案自應為不起訴處分。告訴人若不服處分結果，可於收受處分書後10日內聲請再議。

李光輝生前涉及多起重大司法案件，包括非法吸金、詐欺病患醫療費用及誹謗等案，其中部分案件已判刑確定，亦有案件尚在審理中；惟隨著李於今年初死亡，相關刑事追訴程序多將依法終結，僅剩沒收等程序得單獨執行。

