控佳娜親妹白吃白住！祖雄首公開現身不忍了 鬆口私下「真實互動」

記者蔡維歆／嘉義報導

佳娜產後身材恢復迅速。（圖／翻攝自祖雄IG）

馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜。近日他上節目卻談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。對此他今在嘉義出席《生存王2》殺青記者會也回應了。

《生存王2》在嘉義舉辦記者會。（圖／童心娛樂提供）

祖雄因為這次出外景，跟老婆小孩長達10天沒見面，加上節目禁止用手機，因此也沒聯絡家人。對於之前上節目報導，祖雄認為有點誇張了，目前跟小姨子都和平相處，「我們只是希望她幫忙照顧小孩。」那小姨子之後會回烏克蘭嗎？祖雄則表示對她未來的規劃不太清楚。

而《生存王2》與台灣童心娛樂製作攜手合作，選定台灣做為節目的生存競技舞台，這次前進花蓮縣、屏東縣、嘉義市三個城市進行取景拍攝，除了找來由金炳萬、陸俊書、金泳勳組成的「韓國隊」外，並有台灣隊、日本隊、馬來西亞隊總計共12名精銳參賽藝人，四組隊伍將進行為期10天的野外生存挑戰，《生存王2》將於2026年3月下旬，在韓國朝鮮TV電視台及韓國Netflix播出，台灣部分則將在三立電視台播出。

