控信義區遭陌生男尾隨 「堵店門等」女急求助

信義區逛街控遭尾隨，監視器拍下陌生男身影。（圖／翻攝當事人Threads）

台北市有女子跟朋友到信義區逛街，指控疑似遭陌生男子沿路跟蹤，就算試圖繞路避開，還是不斷看見身影，對方甚至直接站在店家門口，女子嚇到衝進寶雅門市尋求協助，還好門市人員熱心幫忙聯繫樓管，才讓當事人鬆一口氣。

信義區逛街控遭尾隨，監視器拍下陌生男身影。（圖／翻攝當事人Threads）

這名女子描述，她和朋友一開始不以為意，但當發現無論走到哪裡都能看見該名男子的身影時，開始懷疑被跟蹤。監視器畫面清楚拍下可疑男子特徵，身穿顯眼紅色衣服加外套，背著側背包，走路緩慢且不斷左右觀望，看似在等人，但當她們結帳完走出店家時，又發現該男子站在柱子旁，嚇得立即跑進寶雅求助。

寶雅店長得知情況後，立即帶她們找樓層管理員和經理一同尋找可疑人士。由於最後跟丟了該名男子，加上朋友表示曾看見對方拿起手機偷拍，但發生在監視器死角，因此無法完成報警程序。這次經歷讓當事人相當緊張，所幸有寶雅門市人員的溫暖舉動，才讓她稍微鬆了一口氣。

針對類似疑似被跟蹤的情況，為了自保，民眾可以走到人多的地方，夜晚時盡量往燈光明亮的區域移動，同時可透過手機錄影進行蒐證。一名逛街民眾表示：「一定會很害怕，可能就是盡量往人多的地方走吧，或者是找什麼附近店家就先進去躲一下之類的，因為畢竟有的時候人潮就這麼多，路線一樣也是很難去避免的，因為有時候可能他只是剛好同路線，去質問好像也沒有什麼意義。」雖然這次事件究竟是跟蹤還是單純逛街路線重疊尚無定論，但提醒所有人都應該注意身邊情況，隨時提高警覺。

