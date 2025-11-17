控停車場「沒掉票卡」還索賠！ 業者駁斥 竟遭查無登記證

騎士控停車場沒掉票卡還索賠2百，業者駁斥「就是沒拿卡」。（圖／TVBS）

屏東一名騎士17號到屏東火車站後站，準備將機車停到停車場，指控到按鈕取票卡時，柵欄開了但票卡沒有掉出來，管理員說直接進去就好，取車時，卻被索取200元的票卡遺失費，管理員駁斥沒有放行，指控根本是騎士忘記拿票卡，雙方各說各話，不過交旅處調查發現，該停車場根本沒有登記證，恐吞1.5萬罰款。

騎士控停車場沒掉票卡還索賠2百，業者駁斥「就是沒拿卡」。（圖／TVBS）

一名騎士在17日到屏東火車站後站準備停車時，遇到了讓人困擾的情況。這位騎士指出，當他按下按鈕準備取票時，柵欄確實開啟了，但票卡卻沒有掉出來。他表示，當時管理員告訴他「直接進去就可以了」，然而在取車時，卻被要求支付200元的票卡遺失費。

這位騎士強調：「按了可是沒有票卡掉下來，然後老闆就直接開閘門，跟我們說直接進去，進去就可以了。」他感到非常不滿，認為自己無緣無故被要求賠償，因此在網路上發文提醒大家避開這個停車場。他進一步解釋：「然後我就跟他說，它真的沒有掉，我早上有確認過兩次，我們後來就認賠，200塊也是小錢，我們上網看確實有跟我們一模一樣的情況。」

然而，停車場管理員反駁，強調機器運作正常，問題出在騎士自己沒有取走票卡。管理員表示：「有沒有吐卡我剛剛弄給你看了嘛，是你自己不拿，老闆這邊有一顆，可能有人沒拿到，沒有這個動作啊，而且這邊也是空的啊，代表什麼，代表他已經拿出去了嘛。」管理員還否認有遙控裝置可以遠端開啟柵欄，強調：「不可能，它那個是機械式的。」

停車場管理員強調機器沒故障，但停車場遭查出「無登記證」。（圖／TVBS）

事件監視器畫面因過於模糊，無法確定票卡是否確實掉出，使得真相難以釐清。值得注意的是，屏東縣政府交旅處副處長張瑞裕表示，這個停車場並無領得停車場登記證，後續將派員現場稽查，如查證屬實，將對負責人處以3000元至15000元的罰鍰。

