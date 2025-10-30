控傅崐萁假重建、真綁樁！馬太鞍部落集結立院 憂藍白強行通過「重建條例」

即時中心／廖予瑄、魏熙芸報導

花蓮馬太鞍溪在上（9）月發生溢流，重創光復鄉。為此，立法院國民黨團總召傅崐萁提出「樺加沙暨馬太鞍堰塞湖災害重建特別條例」草案，內容被外界質疑有許多問題。因此來自Fata’an部落青年們，今（30）日聚集在立法院外抗議，指控傅「花蓮王假重建、真綁樁」，認為僅圈設部分土地的作法，「形同掠奪」。

馬太鞍溪流域跨部落青年小組今日在立院外召開記者會，指出傅崐萁所推行的條例有諸多漏洞，並質疑為何一定要圈設土地的作法，才能安置有風險的災民？「一聽就沒有邏輯」。Namoh Nofu說，將國民黨的草案拿出來看會發現，第6條指出，劃定特定區災民才可以被安置，「不是受災就要安置了嗎？還要先劃特定區？」他強調，災民不要特定區，「從莫拉克到現在，大家都備受遠離家園的侵害，我看到國民黨團推的方案沒良心。」

Namoh Nofu續指，傅崐萁在本（10）月27日時，在災民還不知道的狀況下，就到光復鄉舉辦公聽會並協商，「我告訴各位，中央撥款給花蓮縣府200億，草案的第7條裡也沒有審核機制，傅崐萁想怎麼玩就怎麼玩」，他強調，這些錢將進到包商、建商的口袋裡，而不是花在災民及重建計畫上，「傅崐萁沒有關心災民，一心只想著錢趕快下來。」

「我們希望我們的草案能夠以不離鄉、不遷離方式，讓每個受災戶得到中繼的需求」，Namoh Nofu表示，即使是不同族群也好，希望讓聲音傳給「沒有良心的人」，「看他的心會不會有良心一點」；今日下午立院有協商，就怕藍白以人數優勢強勢碾壓、通過草案，「如果是這樣，希望大家能夠站出來。」

