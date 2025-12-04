控兒媳「酒店激戰男學生」！南韓12強教練柳仲逸痛訴：1歲孫也在現場

柳仲逸控訴，前兒媳帶著1歲的孫子到酒店跟男學生開房。圖／東方IC、翻攝自韓民族新聞

南韓前國家棒球隊62歲的教練柳仲逸，曾帶領南韓國家棒球隊出戰去年世界12強棒球賽，日前柳仲逸在國民請願網站上發起請願，稱身為女教師的前兒媳跟一名男高中生發生不正當關係。柳仲逸表示，前兒媳正在申請恢復教師資格，教育委員會也認為沒有問題，但他指出學校管理不善、跟學生發生性關係等問題不該被掩蓋，必須徹底調查，來保護學生、兒童的安全。

綜合南韓媒體報導，前國家棒球教練柳仲逸日前在全國請網站上發起請願，他表示34歲的前兒媳A女（化名）跟一名男高中生發生不正當關係。他痛訴，「我是女教師與學生發生不正當關係案件的舉報人」，作為一名家長，對韓國司法部門和教育部門的處理方式深感失望。柳仲逸接著透露，A女時常帶著1歲的兒子到酒店等場所跟男高中生見面，孩子可能目睹了A女的出軌現場，「讓年幼的孩子受到情感虐待是不可饒恕的行為」。

廣告 廣告

事實上，柳仲逸的兒子柳男（A女前夫）因此控告A女違反《兒童福利法》，他指控A女在2023年8月至2024年1月期間，在首爾、京畿道和仁川的酒店跟男高中生發生關係，且都帶著1歲兒子前往這些場所。柳仲逸的兒子亦向警方提交兩人在酒店大廳、餐廳擁抱親吻的監視器畫面，以及多份酒店訂房紀錄、DNA鑑定報告等多項間接證據。

對此，首爾南部地方檢察廳上個月表示，因證據不足不起訴A女。檢方認定，雙方確實有可疑的親密關係，但沒有足夠證據表明，性行為是發生在男高中生成年之前，因此證據不足未予起訴。另外，關於A女虐待兒子的指控也未被起訴，原因是難以證明其有虐待兒童的意圖。

柳男坦言，「如果我1歲的兒子，將來長大後得知，因為他還無法認知、也不會說話，就在違背他意願的情況下，被帶去一個不當的場合，無法想像他會受到多大的衝擊和傷害」。他認為類似的案件不能在教育界再度發生，因此提出上訴，並發起國民請願。

柳仲逸則表明，「儘管現場有明確的間接證據，但是調查機關保持消極態度，最終決定不起訴」，他透露A女正在準備復職，教育廳也表明「不存在法律問題」的立場，讓他十分不解。他接著在請願書中呼籲，要擴大《兒童福利法》中虐待兒童行為的認定範圍，並加強處罰力度；加強對教師道德失範行為的懲戒；以及為調查機構制定積極主動的調查準則。

柳仲逸指出，這件案件性質嚴重，不僅摧毀了一個家庭，更破壞教育領域的職業道德，「請改革法律和製度，防止更多人受害」。若該請願在登錄後30天內獲得100人同意的話，就會經過正式請願要件審查，之後公開於「國民同意請願」系統中。



回到原文

更多鏡報報導

送拾荒嬤32元回收電鍋！清潔員遭判貪汙全場罵翻 律師逆風：法官判得棒

明低溫探12度！本週「這天」起逐漸回暖 下週再變天

連燒13天！台南烏樹林暫置場大火「完全撲滅」