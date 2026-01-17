控分局忽視違停「很暖」警員寫詩酸成大博士2486、腦殘 判賠5千
〔記者王捷／台南報導〕成功大學鄭姓博士在臉書社團抱怨網狀線違停，指歸仁分局不舉發還酸「很暖」，莊姓警員留言「2486」並寫藏尾詩拼出「你是腦殘」，鄭男提刑附民求償10萬元，台南地方法院認為「腦殘」對鄭博士侵害有限，判莊員賠5000元。
鄭博是在「我在歸仁的大小事」貼文下留言，質疑警方忽視違停並以不舉發結案形容分局，讓莊員很不滿，以個人帳號標註回覆鄭博士「2486」，稱這類違規不可能不舉發，懷疑鄭博士未依規定檢舉才被分局打槍，鄭男再回稱與分局交手多年、分局「很暖」，雙方在留言串互酸。
隨後莊員又寫藏尾詩「我今欲待說與你、喜鵲烏鴉一家是、歡聲樂里今鉻腦、妳聽讒言我心殘」酸鄭博士「你是腦殘」。
鄭博士主張，2486在網路語境帶有愚蠢，藏尾詩尾字連成「你是腦殘」，也貶損他的名譽與社會評價，他是博士畢業，莊員是警專畢業，以兩人的身分而言，求償10萬元合理。莊員則說，2486源自日語「アスパラ」，意思是蘆筍，他不滿分局被攻擊才出言反擊，他有房貸還要照顧父母，難以和解。
法官認為，2486與藏尾詩「你是腦殘」，構成侵害名譽，但本案起於舉發爭議下的口角互嗆，旁觀者可辨屬意見不合的情緒反擊，讓鄭博士名譽貶損程度有限，判莊員要賠鄭博士5000元慰撫金，超過部分金額駁回，訴訟費用由雙方各負擔一半，鄭博士聲請的假執行也遭駁回。
