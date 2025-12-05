控制天氣是真的！陸向天「借水」1677億噸 助農業防災減災

大陸氣象局4日公布「十四五」時期人工影響天氣作業成果，五年來透過人工防雹、增雨雪作業，累計增加降水量約1677億噸，人工防雹作業更減少經濟損失約603億元人民幣（約2665億元新台幣），為防災減災及農業生產提供重要保障。

大陸人工影響天氣作業為防災減災及農業生產提供重要保障。（ 示意圖／unsplash ）

《新華社》4日報導，大陸氣象局人工影響天氣中心效果評估室副主任蔡淼表示，人工影響天氣為大陸防災減災、保障農業豐收提供有力保障。目前全國人工影響天氣作業面積已覆蓋68%的糧食主產區、63%的「三區四帶」重點生態功能區，以及75%的烤煙面積和55%的果園面積。

在生態環境改善方面，氣象部門在三江源、祁連山、天山等生態重點保護區常年實施人工增雨雪作業，協助三江源等地區植被覆蓋呈現逐漸增加趨勢，發揮重要的生態修復功能。

蔡淼介紹，針對春耕春播、森林草原防火、生態修復及南水北調中線工程水庫增蓄等需求，氣象部門運用最新技術，今年3月首次跨越西北、華北10個省份開展多部門聯合「春雨」行動，4月組織華中3省啟動「穀雨」行動，提升大範圍、跨區域多機聯合作業能力。「春雨」、「穀雨」行動累計增加約8.5億噸降水。

大陸氣象局專項保障司副司長任振和表示，「十五五」時期，氣象部門將大力提升人工影響天氣工作在防災減災救災、農業生產、生態保護修復、重大應急響應等方面的服務效益，更好發揮人工影響天氣工作的趨利避害作用。

