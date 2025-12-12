控制慾太強「被分手」！19歲憲兵掐死女友兩度冷血辱屍 判無期徒刑定讞

涉嫌殺害女友並辱屍的前憲兵許俊傑(左)，被判無期徒刑定讞。資料照。侯柏青攝。



19歲憲兵許俊傑和同袍劉女交往，卻因控制慾太強「被分手」，他懷疑劉女另結新歡，去（2024）年5月到劉女家談判不成，竟掐死對方後兩度侵犯遺體。新北地院國民法官一審重判無期徒刑、褫奪公權終身，許男自認符合「自首」且罹患身心症，上訴高院求輕判失敗，案經最高法院駁回上訴，全案確定。

調查指出，許俊傑與死者劉女是高中同校同學，畢業後兩人各自簽下志願役投身軍旅，又剛好分發到憲兵指揮部服役，朝夕相處萌生好感後交往，不過，劉女後來發現許男「控制慾」太強，兩人屢屢發生爭吵，最終以分手收場。

不過，許男懷疑劉女另結新歡，去年5月跑到劉女家裡談判，挽回不成竟情緒失控，雙手掐死劉女，他等劉女斷氣後，竟還痛毆其頭部5次，甚至兩度侵犯遺體，甚至冒劉女名義傳訊給同袍聊天，試圖拖延死訊。

同住的劉女胞姐隔天發現劉女不見人影，在客廳呼喊卻沒人應，僅收到妹妹的訊息「再等等」，劉姐察覺有異敲門，最終收到「妹妹死了」的簡訊，衝入房門才發現劉女早已氣絕，許男則試圖自殘未遂。

一審新北地院國民法庭開庭時，許男坦承犯行，他洋洋灑灑寫了20多頁的信給檢察官，請檢察官一一駁斥律師為他做的「從輕量刑」辯解；劉女父親希望判許男死刑，劉女母親、劉姐及劉弟則求無期徒刑。一審國民法庭審酌後，重判無期徒刑、褫奪公權終身。

不過，許男上訴後態度大變，聲稱案發當時有委託劉女姐姐代他「自首」，請求減刑。他也主張，從「司法院量刑資訊系統」查詢，自2002年至2015年間，因感情糾紛引起殺人罪案例，平均刑度是13年9月，一審判刑過重；他另認為，一審量刑未經量刑鑑定，也未依《刑法》第57條規定，審酌他罹患身心症，無法承受分手刺激，量刑不當。

高院認定，許男案發後雖然有打開房門讓劉姐進入，並向劉姐表示「報警吧，她已經死了，她沒有救了」，但劉姐當下急於搶救劉女，未真正幫忙報警，劉姐撥打119只是為了叫救護車，未請救護人員轉送報案資料。而劉姐向警方表示本案是「情殺」，則是陳述目睹現場的狀況，許男不符合「委託他人代理自首」的要件。

針對量刑鑑定部分，高院考量，許男在一審審酌後才駁回量刑鑑定聲請，並無違誤，一審也詳細斟酌《刑法》第57條規定的量刑因子，未逾越法律規定的裁量權範圍，量刑並無不當。

至於許男主張有身心症，導致他認為遭劉女情感背叛而犯案，但高院依精神鑑定報告，沒有顯著證據可以佐證，他在犯案時有行為辨識或控制能力顯著降低的情況。此外，司法院建置的量刑系統只是供參考使用，個案情節不同無法比較。

高院據此駁回許俊傑上訴，他再上訴最高法院遭駁回，全案定讞。

