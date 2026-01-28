控制狂婆婆踢到鐵板！「惡媳婦」璟萱反擊林秀玲大快人心

壞媳婦璟宣（左）在《百味人生》抓住「婆婆」林秀玲的把柄。（三立提供）

林秀玲在三立八點檔《百味人生》中強勢登場，飾演葉家女主人「方玉蓮」，一出場就自帶壓迫感。她表面端莊有禮、說話溫和，實際上卻是控制慾爆表、心思縝密的狠角色，凡事都以「為葉家好」為名行操控之實，被形容是「最危險的禮貌型反派」。

劇中林秀玲極度重視門第與家族聲望，看不起媳婦（陳小菁 飾演）酒店出身，認定對方配不上兒子沈世朋，不僅暗地蒐證、設局，甚至不惜挑撥離間，成了夫妻婚姻破裂的最大推手。於是和陳小菁的雙胞胎妹妹（璟宣 飾演），聯手策劃改變多人人生的「捉姦事件」，劇情發展狗血又刺激。

璟宣（左）劇中和「婆婆」林秀玲過招。（三立提供）

對於這個角色，林秀玲也直言：「這次真的會讓人討厭。」她笑說先前在《願望》演瘋狂科學家覺得很有趣，這次則被網友形容「嫌貧愛富」，她也不避諱解釋，角色設定就是覺得酒店出身、現在又賣杏仁茶的身分不適合當葉家媳婦，甚至會影響兒子的政治前途。她坦言，接到角色時就已做好心理建設，「被討厭就被討厭囉，又不是我本人，下戲就要把負能量放掉。」

劇情發展更讓她直呼「偷雞不著蝕把米」，原本想對付陳小菁，沒想到反而換來更難纏的「假媳婦」璟宣，甚至被握著把柄不敢聲張，林秀玲笑說：「她真的是跟我旗鼓相當，甚至更壞！」林秀玲也笑說，如果現實生活中真的被人握住把柄，一定會先冷靜思考「這件事被公開後，我能不能承受」，再決定怎麼應對。

至於現實生活中的家庭關係，林秀玲笑說一家人都是AB型，兒子住校、老公長期在大陸工作，相聚時間不多，反而更珍惜相處時光。她形容一家人最近的日常是「各自守一台螢幕」，夫妻看電視、兒子顧電腦，互不干擾，也笑說家裡「沒有什麼小把柄」。

