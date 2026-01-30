控制銀行10年、爽撈近8億！女首富財產遭法拍補洞…哀求留下愛馬仕包：想傳給兒孫

越南女首富張美蘭涉金融幣案被判無期徒刑。圖／東方IC

越南女首富張美蘭（Truong My Lan）捲入萬盛發集團（Vạn Thịnh Phát）金融弊案，涉案金額高達270億美元（約7915億元新台幣），並在2024年經法院依詐欺侵占財產、洗錢、非法跨境轉移貨幣等罪名判處死刑，但後來已改成無期徒刑。越南當局目前正在強制執行張美蘭名下資產，以彌補她所侵吞的鉅款，其中包括2個愛馬仕柏金包及多艘豪華遊艇，希望藉此彌補受害者的損失。

越南女富豪長期操控銀行！挪用1兆還想私吞

根據BBC報導，胡志明法院認定，張美蘭暗中控制越南第五大銀行「西貢商業銀行」（Saigon Commercial Bank）逾10年，透過多個空殼公司非法取得貸款與現金，涉案總金額高達440億美元（約1.3兆元新台幣），其中約270億美元屬不法挪用資金，另外還侵吞了120億美元（約3776億元新台幣）。

廣告 廣告

張美蘭原在2024年4月被判死刑，但隨著越南同年6月廢除部分罪名的死刑規定，張美蘭後來改判為無期徒刑，並須賠償270億美元。這起金融弊案另有超過80人一同受審，包括張美蘭丈夫、姪女全都遭判有罪，可謂全球最大金融犯罪之一，也是越南近年反貪行動中最受矚目的案件。

胡志明市民事判決執行部指出，為了彌補受害者的損失，目前正在陸續查扣張美蘭名下超過1200項資產，包括公司股權、不動產及多個奢侈品，例如2款愛馬仕柏金包、衣物及1隻手錶。當局正在尋找專家鑑定這2款鱷魚皮柏金包的市價，準備流入拍賣市場，若是限量版柏金包，單個包包的市值預估可高達數十萬美元。

張美蘭涉金融幣案被判無期徒刑。圖／東方IC

逃死還想求留包當紀念！法院打臉全流入拍賣

報導指出，張美蘭曾在審理期間向法院懇求留下這2款愛馬仕柏金包，她表示，其中1款是在義大利購得，另1款則是由馬來西亞富商贈送，因此希望作為「紀念品」留給子女與孫輩。張美蘭的委託律師更在庭審上表示：「這兩款包的價值，相較於被告要賠償的並不算什麼，因為被告的資產非常龐大，被告懇請合議庭准許取回，作為留給子孫的紀念。」

不過法院審理後，發現其中1款柏金包是以犯罪所得資金買下，另1款則屬於張美蘭的個人財產，依法仍須查封處理，最終駁回其請求。至於其他強制執行的部分，張美蘭位於胡志明市市中心的一處房產已於2023年10月成功拍賣，成交金額超過6000億越南盾（約7.29億元新台幣），成為首件變現的涉案資產。

另外，張美蘭名下豪華遊艇「Reverie Saigon」則在1月初以524億越南盾（約6365萬元新台幣）的底價拍賣，但因無人投標而流標，預計將於2月12日調降底價後再次拍賣。張美蘭名下另2艘船隻，也將分別以48億越南盾（約583萬元新台幣）的的價格進行拍賣。



回到原文

更多鏡報報導

38歲兒突失聯…母到場驚見「客廳有斷腿、臉被咬爛」！竟是幫友顧惡犬喪命

只愛阿公！42歲中國男「連續性侵」3老翁...遭逮後全認了

繼哈佛前校長戀情...「美女經濟學家」再爆當二奶還生娃：假股東分紅、真滿月宴

太離譜了！女奧客搭機堅持「饋咖」 無恥高舉無影腳放前座影響別人