控制飲食卻愈來愈胖？營養師揭「10個隱形陷阱」 最後1點很多人都中招

明明沒吃很多，為什麼體重還是默默往上飆？小心啦～其實魔鬼都藏在日常小細節裡，營養師高敏敏表示，有些壞習慣不知不覺就會讓你發胖，快來看看這 10 個隱形肥胖陷阱 你中了幾個？

1、吃太快

吃太快的話，大腦來不及接收「飽」的資訊，會不小心吃下更多熱量。建議細嚼慢嚥，吃七分飽就好。

2、水喝太少

水喝不夠會覺得口渴，身體會誤認為是飢餓或渴望食物。

3、吃宵夜

夜間吃宵夜，影響身體的代謝，使身體無法有效消化食物，如果配上泡麵、炸物這種高熱量的食物，熱量當然就很可觀。

4、久坐

久坐時，大部分的肌肉都是放鬆的狀態，導致脂肪堆積，且罹患慢性病的風險更高。建議上班一段時間，就起來動一動。

5、睡眠不足

睡眠不足會影響荷爾蒙平衡，使飢餓素、瘦體素失調，導致大腦對高糖、高油脂的食物特別渴望。

6、生活壓力

除了睡眠以外，生活壓力大也會影響荷爾蒙，使皮質醇上升，導致想吃高熱量食物和甜食，甚至容易暴飲暴食、情緒不穩。

7、蛋白質不足

蛋白質是我們人體能源的重要營養素，蛋白質比碳水、脂肪有更高的飽足感，食物熱效應也較高，可以提高基礎代謝率。在減脂期間也可以維持肌肉量，減少肌肉流失的速度，因此長期缺乏蛋白質容易導致肌少症。

8、膳食纖維不足

膳食纖維可以延長消化時間、增加飽足感，有助於穩定血糖、幫助嗯嗯順暢；尤其吃飯前先來一碗蔬菜，還可以幫助墊墊胃。

9、愛沾醬

無論是火鍋沾醬、沙拉沾醬，都是多餘攝取的油脂，像是一份30g的凱薩醬大約就130-180大卡，建議可以換成無糖優格，或是天然水果醋。

10、吃飯時間不規律

血糖和荷爾蒙水平不穩定，會影響食慾，增加對高熱量食物的渴望，也會影響到新陳代謝和消化能力。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

