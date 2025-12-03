控制體重 防睡眠呼吸中止症上身

體重每增加一○%，罹患中重度睡眠呼吸中止症的風險會增加六倍。萬芳醫院耳鼻喉科主任陳伯岳醫師指出，臨床顯示、約有五成以上睡眠呼吸中止症患者同時有肥胖問題。睡眠和代謝問題息息相關、互相影響，睡不好影響代謝、體重增加，體重過重又造成呼吸道塌陷更睡不好。

睡眠呼吸中止症不只是打呼及睡不好的問題，患者在睡眠中反覆經歷缺氧和睡眠片段化，不僅會影響白天精神和記憶力，更與心臟病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓等台灣十大死因高度相關。

當體重過重、多餘脂肪會堆積在頸部和上呼吸道，會導致呼吸通道變得狹窄。當患者進入睡眠狀態時，全身肌肉包含呼吸道周圍的肌肉會自然放鬆，這些肥厚的軟組織便更容易塌陷，造成氣道阻塞，導致空氣無法順利進入肺部，進而發生「呼吸中止」。

研究顯示，睡眠呼吸中止症患者體重若降低一○%，呼吸中止次數即可減少二至三成。因此減重對睡眠呼吸中止症的改善具有明顯效益，睡眠呼吸中止並非完全不可逆，及早面對病症、配合醫師建議積極治療，以延緩併發相關病症的風險。