控前任「帶套到處睡」 陳沂酸「台版周揚青」：什麼咖

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娛樂中心／綜合報導

女星林倪安昨（8）日召開記者會，當眾揭發前男友、前偶像男團Gentleman成員朱宇謀（Wish）的混亂私生活，不僅抖出對方隨身攜帶保險套、到處睡女生，更進一步掀出「獵豔名單」，指稱當中包含一名知名女歌手。對於相關話題成為8日的演藝圈「頭條焦點」，網紅陳沂忍不住發文嘲諷「太荒謬了，他們誰是誰啊？」。

37歲男星朱宇謀遭到前女友、網紅林倪安控訴，交往期間施暴、劈腿，林倪安8日首度露面還原兩人的交往始末，期間數度哽咽落淚，不僅抖出受害者不只她一人，甚至還痛批朱宇謀曾說過「每個女生的保存期限只有一年，從來沒有認真看待另一半」。對於林倪安的毀滅式爆料，朱宇謀透過律師表示，一切都是不實言論，將要提告。

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林倪安被封「台版周揚青」 控前任朱宇謀「帶套到處睡」陳沂酸：他們誰啊？

網紅林倪安（右）開記者會毀滅式爆料前男友朱宇謀（左）。（圖／民視新聞、翻攝自IG@朱宇謀）

而網紅陳沂也在臉書發長文針對此事發表看法，她超酸開嗆事件中的男女主角「太荒謬了，他們誰是誰啊？」，並稱「現在路人感情糾紛也可以做頭條囉」。針對林倪安爆料朱最可惡的言論是「女生的賞味期只有一年」一事，陳沂認為「我覺得這個真的還好欸，李奧納多也不跟滿25歲的女生交往啊」。另外，對於林倪安控訴男方是「行動約跑機」，因為隨身攜帶套套，陳沂則認為「這點挺加分的，不套套才壞壞吧？」。





控前任朱宇謀「帶套到處睡」 林倪安被封「台版周揚青」陳沂酸：什麼咖

陳沂PO文嗆朱宇謀、林倪安「他們誰是誰啊」。（圖／翻攝自臉書@陳沂）





陳沂還加碼對有人封林倪安是「台版周揚青」一事表達看法，她嘲諷稱「拜託，別鬧了！這麼弱的控訴，怎麼跟我們想祥的女人比啊？」。陳沂隨後還在留言區補充自己PO這篇貼文的原因，指出「是因為有人說林倪安是台版周揚青，想祥的女人生氣氣」，最後還狠酸「什麼咖？也敢跟我們想祥的女人比喔？」。

控前任朱宇謀「帶套到處睡」 林倪安被封「台版周揚青」陳沂酸：什麼咖

對於林倪安被封「台版周揚青」，陳沂加碼開酸。（圖／翻攝自臉書@陳沂）





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