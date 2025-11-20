控前夫潑髒水！理科太太認「轉換跑道」吐真實心聲

理科太太（左起）、關穎一起到唐綺陽談星私廚聊他們的Podcast節目。（圖／Yahoo唐綺陽談星私廚提供）





藝人關穎與YouTuber理科太太近日登上《Yahoo唐綺陽談星私廚》，理科太太日前與前夫John（吳哲宇）開打離婚訴訟，雙方更相互控告違反個資，如今2人皆獲判無罪，針對諸多爭議，理科太太也吐露真實心聲。

理科太太談及先前網路上的爭議表示，自己最在意的是「諮商筆記」事件被扭曲成諮商課程，以及前夫的潑髒水，「過程含糊其辭讓我被起訴，但三年後判決卻悄悄落幕，所以潑髒水這件事情其實是有影響到我的，因此我決定換跑道，把心力放在真正想做的事，我在檯面下的努力，跟我的事業，其實都已經跟影音節目沒有關係。」

關穎自爆理科太太會找他做節目是因為覺得他夠老。（圖／Yahoo唐綺陽談星私廚提供）

理科太太與關穎攜手合作Podcast節目，談及兩人合作的契機，關穎則坦言，連續4年生三胎、高齡產婦、身體被小孩消耗很多，身心靈一度覺得不開心，剛好也沒什麼工作來問我，就答應了這個合作。有趣的是，合作數個月下來，兩人卻說彼此之間不算熟，私下互動比想像中少，大多都在談工作。

不過理科太太也意外爆料關穎話夾子一開怎麼也拉不住，「很多東西都要靠後製剪掉。」關穎自嘲是要她少講一點性伴侶的部分嗎？聽的唐綺陽在一旁瞠目結舌，同時也透露自己有聽節目，發現關穎甚至分享「可以劈腿」論。

關穎連忙解釋說：「因為我們經常道德要求別人，但請你好好結束一段感情再開始下一段，但感情本來就是一個很感覺的東西，而且人很複雜，妳只要沒有跟這個人說，我已經對你沒感覺了，然後就對另外一個人有感覺，那就是所謂的劈腿。」



