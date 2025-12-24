控劉書彬卡青年基本法 綠委：除作秀外沒法想像有良善動機

民進黨立委林宜瑾、范雲、吳思瑤、鍾佳濱、陳秀寳、張雅琳、吳沛憶、郭昱晴今天與台灣青年民主協會常務監事陳翊晉、世代共好協會理事長張育萌、台灣學生聯合會秘書長蕭正傑等青年代表一起舉行記者會。（王千豪攝）

立法院教育及文化委員會上周完成「青年基本法草案」的協商，多位民進黨立委今（24）天偕同青年代表舉行記者會，呼籲立法院朝野黨團支持政院版所定義的青年年齡18歲至35歲，且盡快完成三讀。綠委林宜瑾喊話民眾黨立委劉書彬說，不要以無以服人的論證基礎卡住青年基本法的審議，「除作秀，沒有辦法想像劉書彬到底有多良善的動機」。

民進黨立委林宜瑾、范雲、吳思瑤、鍾佳濱、陳秀寳、張雅琳、吳沛憶、郭昱晴今天與台灣青年民主協會常務監事陳翊晉、世代共好協會理事長張育萌、台灣學生聯合會秘書長蕭正傑等青年代表一起舉行記者會。

林宜瑾表示，記者會主要是要向劉書彬喊話，千萬不要以無以服人的論證基礎卡住青年基本法的審議進度，強調青年年齡定義的18歲至35歲已是各界近期內最穩定的共識，藍綠立委也都如此的主張，就連很多青年團體也大聲疾呼要支持行政院版本的年齡的定義。更何況，院版草案會因案彈性調整年齡區間，所以劉書彬堅持起算時間的差異，「除了作秀，沒有辦法想像劉書彬到底有多良善的動機」。

談及18歲公民權，林宜瑾指出，委員會審議過程中，不少委員相繼主張修法就好，無需修憲，大家要盡快針對《公職人員選舉罷免法》的選舉年齡進行調修，必要時也應由憲法法庭來裁決。

陳翊晉表示，青年基本法是一部跨部會的青年政策，它建立了長期治理的架構，若沒有這部法律，青年教育、就業居住、公共參與等面向就只能依賴零散政策，缺乏穩定且制度的保障，希望這個會期可以讓法案走完最後一哩路，讓青年法治真正向前走。

張育萌提到，政院版本出來前跟民間團體有非常多討論，乃至於到立法院也跨黨派形成共識，應該從18歲開始計算，且這有標準可言，目前台灣已行之有年的《兒童及少年福利與權益保障法》就是界定18歲以下是兒少，也符合聯合國的兒童權利公約，所以用18歲開始計算才不會有法規扞格的問題。

蕭正傑呼籲，政府應促進青年公共參與深化民主素養，讓青年在參政以及國際交流可以沒有後顧之憂，所以支持在草案裡將對團體預算及資源支持入法，提高青年團體推動議題的動力，希望朝野一起立法，落實對於青年的支持。

