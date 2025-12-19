控劉書彬職場霸凌「以貶低、折磨下屬為樂」！前助理撰長文：她應該離開立委職務

民眾黨立委劉書彬。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨立委劉書彬日前被爆飆罵助理，下令助理不得參與要求國民黨立委陳玉珍助理費案撤案連署，引發議論。劉書彬前助理邱子安在個人部落格撰文直指劉目中無人，以貶低、折磨、監視下屬為樂，直接署名呼籲，「我是邱子安，劉書彬女士在4月到8月的法案助理，我訴求劉書彬應該離開立法委員的職位。」

邱子安表示，事發時自己已經離職，沒有親眼聽聞她逼助理撤簽，僅是從好幾個訊息管道聽聞。不過與劉親身工作的經驗，可以證實她是一個目中無人、自我中心、不知感激，以貶低、折磨、監視下屬為樂趣的人。這樣的劉書彬，對下屬無差別的職場霸凌，惡性絕對不會只有逼迫撤簽一事。

廣告 廣告

邱子安舉例，舉凡管控司機行駛路線，不斷牢騷矯正開法，導致她的公務車愈來愈難派；要求下屬定期盆栽澆水，以求庇蔭順遂；調整下屬使用電腦螢幕的角度；檢討員工同使使用電腦與手機一起工作，就是偷懶（但並沒有提供該員工公用電腦）；要求女性員工在有生理的問題下，陪同作立委專屬的議場前排隊工作；質疑各類公文與議事文書在檔案櫃與雲端中的擺放位置……這些雞毛蒜皮屁大小事，劉書彬一沙一世界，一花一天堂，草木皆兵，望眼觸目所及，都是下屬的犯錯，導致她做不好立委工作。

邱子安回憶，有一天劉書彬拿著法制局在網站上就有清單的報告，質疑助理沒有彙整列冊時，自己忍無可忍，拉出法制局在網站上的清單，明指給劉書彬參閱後，第一次甩開職場禮儀反問：「妳是不是每一天沒有找一件事情找妳的員工麻煩，就覺得不舒服？」劉書彬收起咄咄逼人的氣勢，開始結巴支吾，他諷刺，就跟委員會前堵麥訪問有點像。

邱子安持續盤點，劉書彬某次人在國會外交海外行程時，隔海遙控指揮，要求下屬把因她在外需請假，根本不會審到的預算提案，列冊製表向她報告。除了折磨員工，不知這樣做有何益處。但實際審查預算時，劉書彬的表現，卻甚為悲慘。

邱子安透露他與劉書彬決裂和離職的觸發點，是劉書彬再次以羞辱人的方式，要分派困難的工作。當日為了分派該重大法案工作，劉書彬召集同仁開會，開始將與該法案相關的條文，逐一敘述，大約講了5、6條、耗時2、30分鐘，要開始指定同仁草擬法案時，開口問了那一句：「你們自認為很瞭解中華民國的政治制度嗎？」這位一個預算解凍都擋不下來，他替她設計青年基本法立法院政策審議權，好符合她政府體制研究專家形象，她卻1條民眾黨版本都無法保留，每一件事情都是下屬、都是別人的錯誤的女士，現在問我們，是不是很瞭解政治制度？

邱子安回溯，當時他站起來與劉對峙，「我無法再忍受了、我無法再假裝了。我放棄了前一個國際NGO的工作，不是為了這樣的。妳這樣子做不出任何成績，妳如果用剛剛條文，絕對沒辦法在黨團面前報告、絕對沒辦法在審查時捍衛妳的條文。這樣子是不會有任何結果的」。

邱子安表示，自己從事立委助理的工作大約5年，很清楚這樣的表態會失去工作，會被這個圈子排擠、追殺。但他不在乎，民代助理是一個非常沒有尊嚴、夾心餅乾的工作，在這裡有前景，或許並非好事。

在他最後離職的一個月間，劉書彬又突發奇想，回想當初初登場質詢，曾有一度口誤將「奈米」講成「米」，在她苦思近四個月之後，終於獲得了成長進步的秘方：因為當時媒體同仁沒有幫她做危機處理，發稿澄清，未來建立機制，就可以避免。當下自己就知道，這個人沒救了，因為在劉書彬的奇想世界中，每一禎的畫面，都是助理的過錯與責任。思路扭曲、難堪大用！

最後他署名呼籲，「我是邱子安，我訴求劉書彬應該離開立法委員的職位」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

快訊》擺賴清德「登基」照 藍白諷「清德宗元年」

張惇涵以一擋三扣倒翁曉玲、羅智強、王鴻薇掀熱議 他盤點金句：藍白立委太弱