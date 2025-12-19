控劉書彬職場霸凌「以貶低、折磨下屬為樂」！前助理：她應該辭立委

記者陳思妤／台北報導

民眾黨立委劉書彬日前受訪否認飆罵助理（圖／翻攝畫面）

民眾黨立委劉書彬日前被爆飆罵助理，逼助理撤簽反助理費除罪化連署，但她出面否認。不過，她的前助理邱子安18日在網路上「具名指控」劉書彬「目中無人自我中心不知感激，以貶低、折磨、監視下屬為樂」，對下屬無差別的職場霸凌，也沒有任何立委工作需要的能力，他訴求劉書彬應該離開立委的職位。他更直指，在劉書彬的世界中，望眼所及都是下屬犯錯，連之前口誤將晶片製成的「奈米」講成「米」，都認為是下屬沒有幫她做危機處理。

廣告 廣告

劉書彬被爆出逼助理撤簽連署，但她否認，還稱只是要助理們好好想想。然而她的前助理邱子安18日在網路上具名指控，雖然當時已經離職，沒有親眼聽聞，只從幾個管道聽聞，但親身工作的經驗，可以證實劉書彬是一個目中無人、自我中心、不知感激，以貶低、折磨、監視下屬為樂趣的人，對下屬無差別的職場霸凌，惡性絕對不會只有逼迫撤簽一事。

前助理列舉，包括管控司機行駛路線，不斷牢騷矯正開法；要求下屬定期盆栽澆水，以求庇蔭順遂；調整下屬使用電腦螢幕的角度；要求女性員工在有生理的問題下，陪同作立委專屬的議場前排隊工作；質疑各類公文與議事文書在檔案櫃與雲端中的擺放位置等，一沙一世界，一花一天堂，草木皆兵，望眼觸目所及，都是下屬的犯錯，導致她做不好立委工作。

邱子安也自認，曾經對劉書彬忍無可忍，當劉書彬拿著法制局在網站上就有清單的報告，質疑沒有彙整列冊時，他反問劉書彬，「妳是不是每一天沒有找一件事情找妳的員工麻煩，就覺得不舒服？」劉書彬反倒是收起咄咄逼人的氣勢，開始結巴。

前助理還指控，劉書彬人在海外行程，但還要隔海遙控指揮下屬列出根本不會審到的預算提案，且實際審查時，「劉書彬女士的表現，卻甚為悲慘」。他直言，認為劉書彬不太可能做好立委，包括要和劉書彬對稿也是極端痛苦，因為劉書彬對於選題、策略發揮不了作用，真的上場口條也極為抱歉，但卻很擅長在對稿過程中，對字體、配色、配圖挑剔檢討。

前助理表示，自己最後之所以離職，是因為劉書彬再次以羞辱人的方式，要分派困難的工作，竟在要草擬法案時問助理，「你們自認為很瞭解中華民國的政治制度嗎？」讓他氣到用額頭撞會議桌，搧自己巴掌後，站起來與劉書彬對峙。

而劉書彬曾在質詢初登板時口誤將晶片製成的「奈米」講成「米」，當時她還先怪記者聽不清楚，之後才改口說自己講錯。但前助理也爆料，劉書彬苦思近4個月後，認為因為當時媒體同仁沒有幫她做危機處理，發稿澄清，未來若建立機制就能避免。

「我，是邱子安，我訴求劉書彬應該離開立法委員的職位」，前助理不滿說，自己是法政類科的學生，劉書彬是法政類科的教授，憑什麼他在大三、大四，就參考學理，爬梳立法院公報，累積新聞事件，一步一步自己練出的功夫本事，劉書彬都可以不會，都可以覺得有其他人要來教她、要來告訴她，都變成她貶低攻擊下屬的材料？」

前助理表示，自己曾擔任劉書彬公費助理一職，「可以見證她就是一個以虐待、貶低、檢討下屬為樂趣的人，也沒有任何立法委員工作需要的能力。我訴求劉書彬應該離開立法委員的職位」。

更多三立新聞網報導

傳劉書彬飆罵連署助理、傅崐萁查反對助理費除罪名單 北市勞動局發聲了

被爆禁止連署還搶C位收割 張啓楷喊：我尊重助理！民進黨別政治操作

被助理嗆收割！堅稱「掌聲很多」 張啓楷狂罵民進黨：陳玉珍有釋出善意

國會助理抗議「助理費除罪化」 張啓楷現身被嗆翻：民眾黨愛收割！

