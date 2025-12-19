控劉書彬職場霸凌！大讚爆料助理認真、專業 張啟楷力挺：他是個人才

記者楊士誼／台北報導

國會助理邱子安控訴劉書彬職場霸凌、折磨下屬，張啟楷則表示，邱子安是個人才，因需要助理就找他來自己的辦公室（圖／資料照）

民眾黨立委劉書彬前助理邱子安18日在網路上「具名指控」劉書彬「目中無人自我中心不知感激，以貶低、折磨、監視下屬為樂」，對下屬無差別的職場霸凌，並訴求劉書彬應該離開立委的職位。劉書彬今（19）日表示，事情無法在第一時間說清楚，她不予置評。民眾黨團副總召張啟楷則表示，邱子安在辦公室很認真、專業，「是人才啊」，並表示「我們需要助理就找了他來」。

邱子安控訴，劉書彬所為包括管控司機行駛路線，不斷牢騷矯正開法；要求下屬定期盆栽澆水，以求庇蔭順遂；調整下屬使用電腦螢幕的角度；要求女性員工在有生理的問題下，陪同作立委專屬的議場前排隊工作；質疑各類公文與議事文書在檔案櫃與雲端中的擺放位置等，一沙一世界，一花一天堂，草木皆兵，望眼觸目所及，都是下屬的犯錯，導致她做不好立委工作。

而劉書彬上午遭媒體追問時表示，這種事情沒有辦法在第一時間講清楚，這是很奇怪的事情。她表示，前助理因為是被資遣造成的原因，所以沒辦法多做說明，「因為他自己有自己的想法，每個人都有自己言論自由，我就回問到這裡」，另邱子安也自承在辦公室內有自傷行為，劉書彬僅簡短表示「沒有」。

張啟楷受訪時則表示，邱子安不錯，在辦公室很認真也蠻專業的，「是人才啊」，他並表示「我們需要助理就找了他來」，邱的表現不錯。張啟楷也表示，邱子安沒說過曾待過劉書彬辦公室，而他會看一下有關劉書彬的文章。

