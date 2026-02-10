控化妝品專櫃人員盜點數！ 會員報警 總公司坦承違規

高雄市 / 綜合報導

高雄一名陳小姐去年發現，百貨會員卡內1萬多點憑空消失，追查流向發現，竟遭化妝品專櫃人員盜用，分兩天全數花光，害她損失1400多元，一開始對方還試圖辯解，但陳小姐認為疑點重重，經專櫃總公司調查後，坦承派遣人員確實有違規行為，但專櫃人員因涉及業務侵占，陳小姐就怕有其他人受害，因此決定報警，目前透過公權力調查釐清中。

控專櫃人員盜用會員點數專櫃總公司坦承、強化教育訓練，民眾到百貨公司消費，長期累積會員點數，沒想到卡內一萬多點，竟憑空消失，自行追查點數流向後才發現，遭專櫃人員盜用。

當事消費者陳小姐說：「他們那邊有一大本的代管顧客的卡片，這個點數是9月底週年慶結束後入帳的。」當事人陳小姐表示，過去基於信任，習慣將會員卡放在專櫃，沒想到去年週年慶結束後，卡內點數，在短短兩天內，被拿去全數折抵。

當事消費者陳小姐說：「她如果有膽子這樣動我的點數，我認為這個櫃姐她不會單一作案。」涉案的專櫃人員事後向陳小姐供稱，是因為會員卡上沒有名字才會誤用，當事消費者陳小姐說：「本來就是一整圈膠帶，這裡有我的名字。」但陳小姐秀出實體會員卡，發現原本貼有姓名的標籤已被移除，只剩下殘留的膠痕，認為對方說法疑點重重。其他消費者說：「超誇張啊人家的東西，就不好畢竟這是客人的東西。」

事件曝光後，專櫃總公司一度希望私下處理，直到一個月後，才正式發函回覆，承認派遣人員確實有違規行為，並強調未來將嚴禁代管顧客會員集點卡，同時加強個資保護的教育訓練，而百貨則表示會作為品牌與顧客之間溝通橋梁，提供相關協助。

有知情專櫃人員透露，部分熟客除了把會員卡放在專櫃，甚至為了即時取得優惠與回饋，還會將信用卡交給專櫃人員代刷，雖然方便，卻也暗藏風險。小港分局漢民派出所副所長宋兆明說：「可能涉及普通侵占罪、業務侵占罪。」

如果說這回是年長消費者遇到，在沒有習慣打開APP查詢點數情況下，恐怕根本不會察覺點數不翼而飛，陳小姐也不排除還有更多人受害，因此決定報警，尋求司法協助。

