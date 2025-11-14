控北市社會局長涉圖利 簡舒培爆料「吹哨者是蔣萬安競選幹部」

台北市議員簡舒培質詢。廖瑞祥攝



台北市長蔣萬安今（11/14）赴議會進行專案報告時，民進黨市議員簡舒培質疑，社會局長姚淑文上任後未進行利益迴避，將性騷擾與跟蹤騷擾防治相關計畫委由其「前東家」現代婦女基金會辦理，甚至有專案人員同時領取兩份薪資，要求政風處立即啟動調查。簡舒培更透露是蔣萬安昔日競選團隊的幹部，且曾多次向蔣反映卻未獲處理。對此，蔣萬安回應，市府不會包庇任何人，將先了解實際情況。

簡舒培表示，2023年因應MeToo風波，台北市社會局推動「性騷擾及跟蹤騷擾防治服務」計畫，補助預算104萬元，由現代婦女基金會承辦；但姚淑文在擔任局長之前，正是該基金會的執行長。

廣告 廣告

簡舒陪也指出，現代婦女基金會承辦的另一項「性侵被害人保護服務方案」原有3名專職人員，其中2人同時兼任跟蹤騷擾防治計畫人員，疑似一人領兩份錢。她質疑，到了2024、2025年，該計畫更改以限制性招標方式辦理，仍由同一基金會得標，形同讓局長前東家包辦所有相關業務，姚淑文實有「瓜田李下」之嫌。

簡書培進一步透露，向她提出陳情的是蔣萬安競選團隊的前幹部，該幹部自2023年即多次向市府反映，卻沒有任何回應。她痛批，這已經違反公職人員利益迴避辦法，要求政風處立即調查。

蔣萬安回應，會去了解事實經過，以及相關規定。

對此，台北市社會局駁斥，議員未盡查證義務、全憑臆測，相關服務方案均依法透過公開招標評選程序，從未有圖利情事。社會局表示，姚淑文早在2013年、也就是12年前便離開現代婦女基金會，且並未參與任何標案評審，相關指控不僅損及局長個人名譽，也否定了社福團體長年投入社會福利工作的努力。

社會局強調，多年來與民間團體維持協力推動社會福利服務，許多團體也長期為社福業務付出。對依法依規得標的團體無端指控，不公允也傷害整個社福體系。

更多太報報導

吳亦凡驚傳死在獄中 「滿足不了大哥」死因3說法瘋傳！官方開鍘狂刪文

逼12歲女兒日本賣淫！29歲狠母在台灣也性交易被捕 現況曝光

柬埔寨太子集團「嬌點」豪乳特助15萬交保 學經歷曝光「當過卡達空姐」