控卓揆違法失職 在野籲監院彈劾

國民黨立法院黨團23日前往監察院遞交陳情書，請求監察院立案調查行政院長卓榮泰，並提起彈劾，以維護憲政秩序與法治國原則。（陳俊吉攝）

行政院長卓榮泰不副署《財政收支劃分法》引發憲政爭議，國民黨團、民眾黨團與軍公教團體，23日赴監察院提出彈劾卓榮泰陳情案，呼籲監委依職權調查，彈劾卓揆在覆議遭否決後拒不副署，已逾越行政權限，構成重大違法失職。對此，卓揆未正面回應，僅說經發會才是對國家最有幫助、真正該辦的事，努力把國家往好的方向進步。

國民黨立委翁曉玲、王鴻薇、徐巧芯，以及民眾黨立委張啟楷、麥玉珍與多個軍公教團體，昨到監察院提出彈劾卓榮泰違法失職的陳情書。彈劾案由包括拒不執行已生效法律、違法刪減地方一般性補助款、覆議遭否決後拒不副署、將副署制度作為否決立法工具。

翁曉玲表示，卓榮泰違反權力分立原則，對立法院通過的法律，包括《軍人待遇條例》、《警察人員人事條例》提高軍警待遇與退休福利，卓榮泰卻不編入115年度中央政府總預算，對近日通過的《財劃法》和停砍公教年金等法案也不副署、不執行，種種違法失職行為已構成彈劾要件，在野無法坐視不管，因此提出彈劾陳情書，希望監察院依法調查。

張啟楷則喊話監察院站出來，還給人民該有的權利，不要再昏睡，趕快導正賴清德總統、卓榮泰毀憲亂政的行為，照顧全民應有的福利。

對此，卓揆昨在出席行政院經發會顧問會議前受訪，未正面回應，僅表示經發會是行政院最重要的經濟政策平台，「這件事情才是對國家最有幫助、真正該辦的事情，努力讓國家往好的方向進步。」