控南韓無人機侵犯領空 金與正：挑釁將導致可怕後果

北韓最高領導人金正恩胞妹金與正。美聯社



北韓指控南韓無人機侵犯該國主權後，北韓領導人金正恩胞妹金與正今日（1/11）發聲明，呼籲南韓就無人機展開調查並詳細說明，絕不能逃避責任。

據路透社報導，金與正今日透過北韓官媒朝中社發聲明表示，她個人讚賞首爾方面做出明智決定，正式聲明其無意挑釁，並警告任何挑釁行為都將導致可怕後果。

金與正指出，「大韓民國」的無人機侵犯北韓領空的事實無庸置疑，並強調：「無論肇事者是誰，無論此舉是任何民間組織或個人的行為，負責國家安全的相關當局都絕不能逃避責任。」

廣告 廣告

北韓軍方週六（1/10）表示，繼去年9月發生侵犯事件後，本月初又有無人機從南韓飛入北韓領空，譴責南韓是「最敵對的」敵人，「大韓民國」應為再次使用無人機侵犯「朝鮮民主主義人民共和國」付出沉重代價。

南韓國防部長安圭伯隨即回應稱，該無人機並非韓軍使用型號，駁斥相關說法「絕不屬實」，並同時表示，總統李在明已下令徹底調查可能操作無人機的平民，明確表明無意挑釁的立場。

2024年10月，北韓曾表示，當月在平壤上空3次發現攜帶宣傳單的南韓無人機，威脅如果再次發生類似事件，將予以回應。此舉被懷疑為韓軍在前總統尹錫悅執政期間挑釁北韓，並藉此在同年12月宣布戒嚴。

更多太報報導

北韓控南韓無人機入侵「政權更替仍挑釁」 韓防長：非我軍型號

金正恩生日回信給「他」：雙方親密關係是最珍貴財富 無條件支持所有決定

自拍照藏政治符號！李在明「安美經中」鋼索外交 求最大靈活性